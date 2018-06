Sezonul vacanțelor a început, iar în ultimul timp tot mai mulți moldoveni aleg să călătorească cu mașina, fie că aleg să meargă în România, Bulgaria, Ucraina sau chiar ceva mai departe, Grecia, Italia, Spania sau Portugalia. Astăzi, vă aduce la cunoștință cât costă cartea verde dacă alegi să călătorești cu mașina.





Cartea Verde – o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule care pleacă peste hotare, ce acoperă daunele provocate persoanelor terţe în urma unor accidente de circulaţie (daune materiale sau vătămări corporale). Asigurarea Carte Verde este corespondentul poliței de asigurare RCA atunci când circulați în afara granițelor Republicii Moldova.

Zonele de acoperire Cartea Verde



Zona 1: (UA) Ukraina, (BY) Belarus;

Zona 2: (UA) Ukraina, (BY) Belarus, (RUS) Rusia;

Zona 3: (A)Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Cehia, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franţa, (FIN) Finlanda, (GB) Marea Britanie, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (HR) Croaţia, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (IS) Islanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (M) Malta, (N) Norvegia, (NL) Olanda, (P) Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (S) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) Slovenia, (CH) Elveţia, (AL) Albania, (AND) Andorra, (AZ) Azerbaijan, (BIH) Bosnia şi Herţegovina, (BY) Belarus, (IL) Israel, (IR) Iran, (MA) Maroc, (MD) Moldova, (MK) Macedonia, (MNE) Muntenegru, (RUS) Rusia, (SRB) Serbia, (TN) Tunisia, (TR) Turcia, (UA) Ukraina.





Potrivit companiilor de asigurare din RM, dacă mergi cu mașina în țările care fac parte din Zona 1 (Ucraina, Belarus), cartea verde pentru 15 zile te va costa 3,99 euro (79 de lei). Pentru o lună de zile, cartea verde o să te coste 5,32 de euro (105 lei).

În țările din Zona 2 (Ucraina, Belarus, Rusia), cartea verde pentru 15 zile costă 26,1 euro (515 lei), iar pentru o lună de zile va trebui să achiți 52,2 euro (1030 lei).

Dacă ți-ai plănuit ca în concediul de vară să faci un tur prin mai multe țări din Europa atunci, cartea verde pentru 15 zile te va costa 41,02 euro (809 lei), iar dacă șederea ta în UE va depăși cele 15 zile, ar fi mai bine să te asiguri din timp și să-ți procuri cartea verde valabilă pentru o lună de zile, pentru care va trebuie să achiți 82,04 euro (1618 lei).

Sursa: stirilocale.md