Cât costă cel mai scump ceas de mână din lume?

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Cercetări anterioare au demonstrat că o igienă orală proastă poate duce la afecțiuni cronice, dar un nou studiu arată ce legătură are cu boli de inimă. În esență, studiul sugerează că una dintre modalitățile prin care poți evita boli cardiovasculare o reprezintă...

Klaus Iohannis a dezvăluit că zona Mării Negre reprezintă o zonă zero în cadrul proiectelor NATO.

Un clip video de pe reţelele de socializare din Rusia în care apare un urs polar, ce are pictat pe corp cu negru mesajul „T-34”, i-a alarmat pe experţi, care au avertizat că abilitatea animalului de a vâna şi a se camufla în mediul în care trăieşte ar...

După alegerile locale generale din toamna acestui an și scorurile obținute în cadrul acestora, Partidul Liberal Democrat din Moldova a pornit o amplă campanie de restructurare a formațiunii. Astfel, Biroul Permanent Central al PLDM a validat, în cadrul ședinței din 3...

Ieri am prezentat discursul președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, cu prilejul vizitei sale la Chișinău pe 30 noiembrie. Astăzi publicăm, cu unele prescurtări, discursul premierului Vlad Filat.

Oamenii de ştiinţă au creat neuroni artificiali care ar putea fi implantaţi în pacienţii care suferă de paralizie sau alte probleme cu sistemul nervos, relatează The Guardian. Neuronii artificiali ar putea fi chiar folosiţi pentru a conecta minţi umane la aparate, spun...

Corpul uman are nevoie de apă pentru a-și îndeplini funcțiile fizice normale, iar nutriționiștii spun că este vital ca o persoană să bea cel puțin 2 litri de apă în fiecare zi, iar vara chiar 4 litri. De-a lungul zilei - și în timpul somnului - pierdem apă prin...

Modelul licitat pentru valoarea record este unic prin prisma prezenței oțelului inoxidabil. Patek Philippe este un simbol al ceasurilor de tip manufactură și s-a remarcat în topuri și cu alte modele foarte valoroase precum 1527 Perpetual calendar in 18K Rose Gold sau Henry Graves Jr. Supercomplication. Ceea ce este surprinzător la Grandmaster Chime 630-010 este faptul că nu vorbim despre un ceas asaltat de diamante sau alte pietre prețioase, ci un ceas aparent normal pe segmentul premium sau lux. Totuși, în componența acestui ceas de mână se regăsesc nu mai puțin de 1366 de piese!

De ce este acest ceas atât de special? La prima vedere, arată ca un ceas premium, exclusivist, însă la fel ca multe alte ceasuri de lux, nu își prezintă neapărat valoarea pentru necunoscători. Ceasul este dotat cu o carcasă reversibilă, prezintă două cadrane și este de fapt, ca model, cel mai complex ceas de mână creat de Patek Philippe. Grandmaster Chime, lansat în 2014 la împlinirea a 175 de ani pentru brand, are 20 de complicații, dintre care cinci funcții acustice.

În luna noiembrie 2019 s-a consemnat cel mai nou record în domeniu: cel mai scump ceas de mână din lume s-a vândut la licitație cu prețul de 31 de milioane de franci elvețieni (la valoarea actuală, 31 de milioane USD sau peste 28 de milioane de euro). Piesa de colecție este un ceas Grandmaster Chime 6300A-010 de la Patek Philippe, o celebră marcă de ceasuri de mână sinonimă cu luxul și eleganța supreme. Patek Philippe este de altfel mereu un brand prezent în topurile ceasurilor de lux, inclusiv în topurile celor mai valoroase ceasuri de mână din întreaga lume. Noul record mondial s-a consemnat în cadrul licitației Only Watch organizată de o casă de licitații foarte cunoscută - Christie`s. Un colecționar asiatic a licitat la Geneva până la o valoare neașteptat de mare chiar și pentru pasionații ceasurilor de lux. Astfel, modelul Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010, o versiune unică din oțel inoxidabil a Grandmaster Chime, a ajuns să valoreze 31 de milioane de franci elvețieni.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)