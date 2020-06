Cât de des se udă, de fapt, orhideea. Trucuri pentru o înflorire rapidă

Orhideea este o floare deosebita, placuta si rafinata. Totusi, este destul de pretentioasa si are nevoie de cateva trucuri pentru a rezista cat mai bine.



Orhideea se uda intotdeauna la inceputul zilei, astfel incat sa se usuce pana noaptea. Frecventa corespunzatoare a udarii va depinde de conditiile climatice in care locuiti. In general, se uda o data pe saptamana in timpul iernii si de doua ori pe saptamana atunci cand vremea devine calda si uscata.

Marimea ghiveciului in care sta orhideea ajuta, de asemenea, sa determinati cat de des aveti nevoie de apa, indiferent de conditiile climatice. De obicei, un ghiveci de 15 cm are nevoie de apa la fiecare 7 zile si un ghiveci de 10 cm are nevoie de apa la fiecare 5 pana la 6 zile.

Este important sa stiti ca, chiar si atunci cand suprafata vasului este uscata, zona radacinii poate ramane umeda. Impingeti degetul sau un creion de lemn obisnuit un centimetru in vas, daca se simte umed la atingere sau daca creionul arata umed, nu adaugati apa in plus.

Calitatea apei utilizate, fie pentru pulverizare, fie pentru udare, este de mare importanta. Deoarece apa de la robinet a fost adesea tratata chimic, in general cu clor, ar trebui folosita cu prudenta. Cea mai buna apa pentru orhidee este, fara indoiala, apa de ploaie. Apa de ploaie, pe masura ce trece prin aer, dizolva si absoarbe multe substante, cum ar fi praful, polenul si alte materii organice. Apa de ploaie este imbogatita si contribuie la hranirea plantei, scrie sfatnaturist.ro.