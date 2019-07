Cât de mult RĂU îi face stresul creierului tău

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Filmul „Siberia din Oase’’ are șanse reale să ne aducă pe calea cea dreaptă: rușii (sovieticii) n-au fost și nici nu vor fi niciodată „partenerii’’ noștri, suntem pe părți diferite ale baricadei. Pe de o parte gospodarii din Basarabia (făcută peste...

În plus, cercetarea a verificat dacă nivelurile ridicate de cortizol au fost asociate cu APOE4, un factor de risc genetic care a fost asociat cu bolile cardiovasculare și Alzheimer. Din fericire, nu au găsit vreo legătură între acestea.

De asemenea, persoanele cu vârste între 40 și 50 de ani au avut nivelurile de cortizol măsurate dimineața, înainte de a mânca. În plus, cercetătorii au luat în calcul factorii precum vârsta, sexul, indicele de masă corporală și dacă participanții erau fumători.

Un nou studiu îți aduce informații în plus despre efectele coritzolului (hormon asociat cu stresul) asupra creierului, în special. Echipa a colectat date de la 2.231 de la persoane de vârstă mijlocie, 2.018 din aceștia fiind supuși rezonanței magnetice pentru a măsura volumul creierului.

Toată lumea știe că stresul are numeroase efecte negative asupra organismului, iar în ziua de azi este aproape imposibil să ne ferim de el.

