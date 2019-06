Cât de ploioasă va fi această vara?

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

„Ucraina în UE înseamnă moartea proiectului imperial rusesc și, în plus, este o lovitură puternică dată autoritarismului rusesc, calea spre schimbări democratice în Rusia și în spațiul post-sovietic”, a declarat presedintele ucrainean Vladimir...

Egocentric, răzbunător, instabil emoțional și frustrat. Astfel s-a prezentat liderul PPDA, Andrei Năstase, la briefingul de astăzi. Am solicitat opinia mai multor psihologi care au acceptat să facă portretul psihologic al fostului procuror din perioada comunistă. Totuși, știind...

Prognoza meteo a lunii august indică temperaturi care nu vor depăşi 31 de grade C, în timp ce minimele termice ale lunii vor coborî până la 17, respectiv 14 grade C.

Luna iulie este, prin definiţie, cea mai călduroasă lună de vară. În România, temperaturile maxime absolute au fost de 44,3 grade Celsius, raportate la Calafat în anul 2007, în timp ce temperatura minimă lunară a coborât la -8 grade Celsius, aceasta datând din anul 1933, de la staţia meteorologică Vf. Omu, conform datelor privind caracterizarea climatică a lunii iulie publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Vremea în iulie 2019 aduce temperaturi maxime de 31-32 de grade C, dar şi furtuni cu fulgere. Spre finalul lunii iulie şi începutul lunii august, se întrevede o răcire a vremii. Valorile termice vor mai scădea cu cel puţin trei grade C, iar un nou val de ploi îşi face apariţia.

Luna iunie debutrează cu cer parţial noros şi posibilitatea de averse. Temperaturile se vor situa în prima săptămână între 26 -28 grade C, iar cele minime de 15-17 grade C. Atmosfera nu va prezenta modificări speciale până către finalul lunii când valorile în termometre cresc până la 30 de grade, dar apar şi aversele însoţite de furtuni cu fulgere.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)