Cât poţi păstra CARNEA la congelator până să se strice

Cu totii ne dorim sa prevenim alterarea alimentelor pe o perioada cat mai lunga de timp, iar uneori congelarea e modul perfect de conservare. Chiar daca temperatura sub 0° previne cresterea numarului de bacterii, alimentele sufera modificari in timp. Fie ca le cumperi gata congelate sau le ingheti de proaspete, iata cat timp poti pastra diferite categorii de produse, incat sa le consumi in siguranta.

Produsele de panificatie

Produsele de panificatie pot fi pastrate la congelator timp de pana la 12 luni, in functie de aliment. De pilda, aluaturile de paine pot fi pastrate congelate timp de maxim o luna, placintele negatite pot fi pastrate timp de 2-4 luni, iar aluatul de prajituri se mentine timp de 3 luni.

Carnea

Poate cel mai des congelat aliment, carnea poate fi pastrata, in functie de tipul ei, intre 1 si 12 luni. De pilda, carnea cruda are o perioada mai lunga in care ramane nealterata. Carnea de porc poate fi tinuta la congelator maxim 6 luni, cea de vitel si miel pana la 9 luni, iar cea de curcan, pui sau vita pana la 12 luni.

Pe de alta parte, carnea procesata, in mod surprinzator, poate fi congelata pentru mai putin timp. De exemplu, sunca, baconul, carnatii sau crenvurstii se pastreaza maxim 2 luni, carnea gatita se pastreaza maxim 3 luni, mai putin in situatia in care e de pui, caz in care o poti pastra pana la 4 luni.

Loading...

Pestele si fructele de mare

Este recomandat ca pestele sa fie pastrat pana la 6 luni in congelator, dar durata depinde de tipul de peste. De exemplu, pestele slab, precum crapul, pastravul sau stiuca, poate fi pastrat timp de 6 luni, in timp ce pestele gras, precum somonul, tonul, macroul, s.a. poate fi pastrat doar 2-3 luni. Pestele afumat poate ramane congelat doar 2 luni.

Fructele de mare, pe de alta parte, pot ramane congelate pentru mai mult timp. Homarii se mentin pentru 12 luni, racii pentru 10 luni, iar scoicile si midiile doar pentru 2-3 luni. Calamarul si crevetii se pot pastra pentru 3-6 luni.

Produsele lactate

Branza se mentine la congelator cu atat mai mult cu cat este mai maturata, ca si in frigider, de altfel. Prin urmare, branzeturile tari, precum parmezanul, se mentin 6 luni la congelator fara probleme, insa branza de vaci trebuie consumata dupa maxim 1 luna. Iaurtul se pastreaza 1-2 luni, iar inghetata are o durata “de viata” asemanatoare. Untul, in schimb, poate fi congelat pentru 6-9 luni, iar laptele poate fi pastrat pentru 3-6 luni.

Fructe si legume

Fructele si legumele pot fi si ele conservate in acest mod cu usurinta, insa in functie de tipul lor pot tine mai mult timp, sau nu. Astfel, citricele se pot mentine congelate pana la 3 luni, in timp ce alte fructe (cirese, visine, capsune) pot fi pastrate pana la 12 luni in congelator. Legumele au o durata de pastrare cuprinsa intre 8 si 12 luni, iar oleaginoasele (arahide, caju, fistic, etc.) de doar 3 luni.

Bauturile racoritoare

Atat sucurile de cumparat cat si cele facute in casa pot fi pastrate la congelator, conditia principala fiind, desigur, sa nu fie acidulate. Sucurile facute in casa pot fi pastrate inghetate timp de 6 luni, in timp ce pentru produsele cumparate durata de viata este dubla.

Nu uita, totusi, ca lichidele se dilata la inghet, deci nu pune sucurile in recipiente de sticla, caci sigur vor crapa!

Alimente ce nu pot fi conservate prin congelare

Desi putem pastra multe produse in congelator, exista totusi cateva pentru care congelarea nu este cea mai buna idee. Dintre acestea, nu este recomandat sa congelezi: maioneza, cafea, oua, cartofi, vinata, pepene galben, salata verde, ridichi sau smantana. De asemenea, nici produsele in ambalaje vidate nu sunt recomandate pentru congelare.

retetepractice.ro