Câtă apă trebuie să bei ca să slăbeşti

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

„Probabil, sunt considerat cel mai dur critic al actualei guvernări. Dar prognozele mele se adevaresc pe zi ce mandatul guvernării avansează. Mai relevantă decât orice este afirmația că “în Moldova nu are loc revoluție, ci redistribuire a...

Compania Avia-Invest, care a obținut concesiunea Aeroportului Internațional Chișinău, a fost vândută NR Investments Ltd, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Noul șef al Curții Constituționale din Moldova este Vladimir Țurcan, ales prin votul secret al membrilor. Țurcan, fost activist de partid cu funcții în timpul URSS, este un aliat politic al președintelui Igor Dodon și are un discurs profund anti-românesc și anti-NATO, dar...

Şi mai ales pentru că e vară şi pieţele abundă în fructe şi legume proaspete şi aromate, încearcă să înlocuieşti dieta cu fast-food mâncat la ceas de seară cu alimente sănătoase, din culturi cât mai naturale, menite să îţi asigure toate valorile nutriţionale de care organismul are nevoie pentru a funcţiona optim.

În plus, un pahar cu apă băut în timpul mesei te ajută să mănânci mai puţin, dar să te simţi la fel de sătulă, arată studiile realizate de cercetătorii de la Universitatea Harvard.

Cum te ajută apa să slăbeşti Apa este un element vital, fără de care viaţa nu ar fi posibilă. Însă acest lichid esenţial are şi efecte asupra stării de bine şi siluetei. Apa ajută la eliminarea toxinelor din corp, conferă energie să duci la bun sfârşit un antrenament la sală, o şedinţă de jogging în parc sau o sarcină dificilă la jos.

Persoanele care obişnuiesc să consume zilnic fructe şi legume nu sunt obligate să consume cei 3,7, respectiv 2,7 litri de apă zilnic, deoarece apa se regăseşte în acele alimente şi compensează din plin deficitul. În astfel de situaţii, 2 litri de apă sau poate chiar mai puţin sunt suficienţi pentru a-i asigura organismului echilibrul hidric de care are atâta nevoie.

În cazul celor care locuiesc într-un mediu călduros, cu temperaturi ridicate, se recomandă, de asemenea, plusarea cantităţii de apă. De asemenea, canicula pe care o resimţim în plină vară are efecte nefaste asupra depozitelor de lichide din organism, aşa că trebuie să le suplimentăm cu apă din belşug.

Potrivit specialiştilor de la Mayo Clinic, sportivii de performanţă şi cei care „mănâncă sala de sport pe pâine” trebuie să bea chiar mai multă apă decât cantitatea recomandată mai sus, deoarece transpiră foarte mult şi corpul are nevoie de reechilibrare hidrică. De asemenea, acestei categorii i se recomandă şi consumul de băuturi pe bază de electroliţi, pentru refacerea rezervelor de minerale pierdute prin transpiraţie. Citeşte şi: Transpiraţia excesivă poate ascunde afecţiuni grave

Totuşi, această cantitate nu se referă exclusiv la apă, ci şi la alimente bogate în apă, fructe, legume, sucuri, supe, ceaiuri etc. Câteva dintre fructele-vedetă ale verii cu un conţinut foarte ridicat de apă sunt: pepenele roşu, castraveţii, roşiile, ananasul, piersicile, strugurii, căpşunele etc. Aşadar, dacă ştii că eşti „restantă” la capitolul apă, încearcă să consumi mai des astfel de alimente care compensează lipsa de lichide din corp.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)