Catastrofă ecologică în Siberia după ce 20 MII de tone de motorină s-au scurs într-un râu. Imaginile dezastrului

Imaginile care au circulat online arată o situaţie îngrozitoare în aprioprierea oraşului Norilsk în zona artică a Rusiei, unde a fost introdusă stare de urgență, după ce aproape 20.000 de tone de motorină s-au scurs dintr-un rezervor de combustibil. Scurgerea a avut loc pe 29 mai în districtul Kayerkan din Norilsk, iar imaginile arată impactul dramatic asupra mediului, potrivit The Siberian Times.

Combustibilul a fost depozitat acolo pentru a asigura funcționarea permanentă a combinatului din zonă, în cazul unei întreruperi a alimentării cu gaz. Motivul exact al scurgerii nu este încă de stabilit, însă o declarație a companiei Norilsk Nickel, cel mai mare producător mondial de paladiu, care operează parcul industrial sugerează că motivul ar fi topirea gheții din zona arctică.

„Din cauza topirii bruște a permafrostului care a servit mai mult de 30 de ani fără probleme, rezervorul de stocare a combustibilului de motorină a fost deteriorat, rezultând o scurgere de combustibil”, se arată în declarația companiei.

State of emergency in Norilsk after 20,000 tons of diesel leaks into Arctic river system. Fear that thawing permafrost caused damage to storage tank https://t.co/EYvzar8jUQ pic.twitter.com/oN4pOtLZy0