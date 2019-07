Căutarea fetelor dispărute în Caracal continuă. Ce s-a găsit până acum în “casa ororilor”

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

Trilioane de mucuri de ţigară ajung în fiecare an în mediul înconjurător şi reprezintă un risc pentru dezvoltarea plantelor, sugerează un studiu efectuat în Marea Britanie.

Mai mult de 30.000 de decese în Statele Unite într-un singur an ar fi fost fi cauzate de poluarea aerului, potrivit unui studiu publicat recent în jurnalul PLOS Medicine.

Țin minte, de parcă-ar fi fost ieri, imensul șoc pe care l-am trăit in timpul primei mele ieșiri din țară.

Criminalul din Caracal are propria versiune a faptelor, complet diferită de cea a procurorilor. Gheorghe Dincă dezminte că Alexandra Măceșanu s-a aflat pe proprietatea lui și a povestit ce a făcut în ziua în care fata a fost ucisă.

Un cetățean moldovean de 28 de ani a fost amendat cu 500 de euro pentru că a lăsat mai mulți saci de gunoi, sub copaci, pe o stradă din Italia. Incidentul a avut loc pe 23 iulie, în comuna Arzignano, provincia Vicenza.

Încătuşat, principalul suspect a fost dus din nou sâmbătă, sub escortă, în ceea ce s-ar putea dovedi a fi casa ororilor. Procurorii DIICOT, criminalişti aduşi special de la inspectoratul general al poliţie, dar mai ales forţele speciale ale poliţiei sunt pe proprietate, o scotocesc în prezenţa suspectului în căutare de eventuale dovezi noi, asta după ce au descoperit ceea ce părea a fi cadavrul carbonizat, iar pentru a se lămuri cu îi aparţine şi mai ales ce s-a întâmplat cu adevărat. Au nevoie de acum extrem de mult de punctul de vedere al legiştilor. Scotocesc însă după dovezi şi după orice informaţie care ar putea să-i ajute să-şi facă o imagine completă despre tot ceea ce s a întâmplat pe această proprietate atât de izolată.

Sâmbătă seară, anchetatorii, împreună cu individul, s-au întors în ceea ce pare a fi casa ororilor. După ce au periat fiecare centimetru din proprietate, au găsit un butoi cu cenușă, în care erau și oseminte de natură umană. Iar în mașina suspectului au descoperit un cercel, care ar fi al Alexandrei - după cum spune mama ei. În plus, dacă descoperirile făcute de scafandri într-un lac din apropiere se confirmă a fi rămășițe umane, este luată în calcul ipoteza unui criminal în serie.

