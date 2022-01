Cauza Platon vs. Sandu, pe masa judecătorilor: Vom vedea cum va încerca să iasă uscată din propriile zoi

Fugarul Veaceslav Platon anunță că, la data de 20 ianuarie, Curtea de Apel va examina cauza sa împotriva președintei Maia Sandu.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Platon scrie că a trecut un an de când Judecătoria sectorului Centru a tot amânat, sub diverse pretexte, solicitarea sa, transmite Știri.md.

"În vâltoarea campaniei prezidențiale, atunci când Maia Sandu se rupea spre putere cu orice preț, minciunile și calomniile curgeau gârlă din gura acesteia. Cetățeanului simplu îi era greu să accepte vizual și mental faptul că această femeie plăpândă este de fapt o escroacă ticăloasă, cinică și nerușinată, gata să meargă peste capete pentru satisfacerea propriei sale vanități și mândrii provinciale.

Zoile pentru stropirea tuturor erau inventate din mers. Gura ei neagră nu se închidea nici pentru un minut. Una din improvizațiile ei a fost că președintele de atunci Dodon i-a dat lui V. Platon undă verde pentru furtul celui de-al doilea miliard. Nu știu dacă își mai amintește cineva, dar am acționat-o în judecată imediat.

Un an întreg Judecătoria sectorului Centru a tot amânat, sub diverse pretexte, solicitarea mea, și doar prin intermediul Curții de Apel am reușit să impun instanța să examineze cauza. Următoarea ședință este stabilită pentru data de 20.01.2022. În cadrul ședinței precedente, avocatul M. Sandu a cerut timp pentru a face cunoștință cu materialele dosarului și pregătirea unui răspuns. Acest proces este foarte important pentru a scoate la lumina zilei acest suflet mizerabil, a ipocriziei și esenței sale fățarnice.

Vom vedea în instanță cum se va îndreptăți, eschiva, încerca să iasă uscată din propriile zoi, pentru a evita tragerea la răspundere. Doar că asta nu e o emisiune TV în cadrul cărora ea își interpretează cântecelul despre lupta cu corupția indiferent de întrebarea care i-a fost adresată. Va trebui să spună ce a vorbit, de ce a vorbit așa și de unde are informațiile. Atunci vor deveni clare căile prin care a străbătut spre putere. Cum le-a spus minciuni oamenilor, umilindu-i și insultându-i pe alții. Cum a devenit președinte mințind cetățenii.

Poate fi considerat legitim un președinte, dacă el a mințit fără de rușinare alegătorii? Ce valoare are jurământul prezidențial cu mâna pe Constituție, dacă calea spre putere e pavată cu fraudă de cea mai joasă calitate? Este capabil oare un astfel de „om de stat” să poarte grija proștilor pe care i-a tras pe sfoară? Câte voturi a reușit să atragă grație acestei minciuni sfruntate? Au avut ele puterea decisivă pentru victoria Maiei Sandu? Pe toate acestea le vom afla în cadrul procesului, chiar dacă nu va fi cel mai echitabil, dar cu siguranță revelator. P.S.: Un semn al slăbiciunii, degenerării și depravării este nedorința de a observa dezgustul evident al idolului tău”, a scris Veaceslav Platon pe canalul său de Telegram.

Veaceslav Platon a anunțat la sfârșitul lunii mai a anului trecut, că intenționează să o dea în judecată pe președinta Maia Sandu pentru „declarații defăimătoare” la adresa sa. Plângerea urma să fie depusă la organele de justiție din România, întrucât „instanța de la Chișinău i-a respins cererea în acest sens de patru ori, fără vreo explicație”.