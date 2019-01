Caz de corupție la vârful politicii din Bulgaria - deputat socialist pus sub acuzare pentru spălare de bani

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Rusia a instalat sisteme balistice care pot transporta ogive nucleare pe litoralul nordic al Mării Negre, lângă graniţa cu Ucraina, ca răspuns la intenţia SUA de a se retrage din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare. În plus, avertizează Ucraina să nu mai facă jocurile...

Jurnaliştii de la Financial Times anticipează că în 2019 procesul Brexitului va fi oprit, iar preşedintele american Donald Trump va fi pus sub acuzare, relatează Agerpres.

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Judecatoria Obolonski din Kiev s-a pronunțat astazi in dosarul în care este judecat fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Curtea l-a găsit vinovat de înaltă trădare, complicitate în schimbarea frontierei de stat și declanșarea războiului.

"Acuzaţia potrivit căreia, lucrând în perioada 2012-2014 la Tv7, am fost finanţată în mod ilegal, este una absurdă. Este vorba despre perioada în care am făcut o serie de filme documentare despre războiul în Siria şi despre acţiunile organizaţilor islamice în Alep, despre Turcia şi islamizarea sa treptată, despre Ucraina şi despre începutul războiului civil. Filmele au fost difuzate, iar tehnica pentru filmarea şi montarea acestora, precum şi pentru reportajele în direct, poate fi verificată. Guvernul bulgar şi Boiko Borisov au început să folosească DNA-ul, creat şi controlat de el, pentru intimidare, ameninţare, pentru umilirea publică a opozanţilor politici. Încearcă să îi nimicească pe cei care arată cum acest grup de crimă organizată jefuieşte Bulgaria. Asta nu ne va opri", a scris ea pe Facebook. hotnews.ro

Suspiciunile au fost legate de faptul că în spatele tranzacţiei s-ar afla fostul proprietar al băncii falimentare, Ţvetan Vasilev. În prezent, el este pus sub acuzare cu suspendare în megaprocesul pe tema însuşirii a peste 2,5 miliarde de leva de la Banca Comercială Corporativă.

