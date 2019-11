Caz uluitor! Ce s-a intamplat cu seful unui supermarket care le-a cerut angajatilor sa ii trimita poze in lenjerie!

Pozele urmau sa fie folosite in scopuri "constructive".

Directorul unui supermarket din Olanda are probleme dupa ce a avut o cerere bizara pentru angajatii sai. Acesta le-a cerut poze cu ei in lenjerie, aparent pentru a le folosi intr-o aplicatie ce urma sa masoare marimea uniformelor de serviciu.

Angajatii au luat-o initial ca pe o gluma, insa directorul a tot insistat pana s-a ajuns la plangeri facute de angajati, mai ales ca barbatul i-a amenintat ca daca nu fac acest lucru, vor fi dati afara pentru ca nu vor avea uniformele potrivite.

Autoritatile din Olanda au demarat o ancheta, directorul fiind vizat direct de catre acestea, insa, spre norocul sau, nu a fost sanctionat in niciun fel deoarece pozele mergeau direct in aplicatie, fara sa fie facute publice. Chiar daca a fost subiectul unei anchete si a scapat basma curata, barbatul este in continuare sub ancheta companiei.