Ce-a discutat Andrei Năstase cu Derek Hogan, Ambasadorul SUA în R. Moldova

Am parcurs împreună detaliile contextului politic actual, un context care vulnerabilizează cu și mai multă violență întreaga societate din Republica Moldova și am evaluat cu obiectivitate dinamica perioadei care urmează.

În cadrul întrevederii cu Excelența Sa, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, domnul Derek Hogan am discutat pe larg poziția oficială și soluțiile propuse de Platforma DA în situația delicată prin care trece astăzi Republica Moldova. Am discutat despre efectele crizei sanitare, dar și despre dificultățile actualului guvern de a identifica soluții potrivite pentru diminuarea daunelor pe care criza economică generalizată le face în rândul cetățenilor și pentru întreg mediul de afaceri.

