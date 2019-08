Ce avere are Serghei Cataranciuc - noul deputat din partea PPDA

Potrivit legislației, funcția de deputat care va deveni vacantă va fi suplinită de următorul candidat de pe lista partidului dat, însă, în condițiile în care PAS și Platforma DA au participat la alegeri cu o listă comună, următorul candidat pe listă este Serghei Cataranciuc din partea Platformei DA. Acesta se va alătura astfel fracțiunii Platformei DA în Parlament, care se va alege cu un deputat în plus, iar fracțiunea PAS va avea cu un parlamentar în minus.

