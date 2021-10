Ce beneficii au gutuile pentru sănătate?

Cum toamna este sezonul gutuilor, care se consumă fie coapte la cuptor, fie transformate în dulcețuri delicioase. Acestea au o mulțime de beneficii pentru sănătatea noastră. Consumul de fructe și legume de sezon, locale, este nu doar sănătos, ci și convenabil în ceea ce privește prețurile. Profită de faptul că toamna se găsesc gutui în toate piețele și consumă cât mai des acest fruct. Deși gutuile se coc toamna, aceste fructe pot fi consumate pe toată perioada anului dacă le conservi sub formă de compot, suc, jeleu sau dulceață.

Ce beneficii pentru sănătate au gutuile?

Gutuile te ajută să slăbești

Gutuile ușurează problemele gastrointestinale

Gutuile au proprietăți antiinflamatoare

Gutuile pot contribui la reducerea ridurilor

Gutuile tratează greața și vărsăturile

Gutuile reglează tensiunea arterială

Gutuile stimulează circulația sangvină

Gutuile pot stimula creșterea părului

Gutuile conțin antioxidanți care ajută la reducerea stresului și la instalarea unei stări de calm, la combaterea și la prevenirea anxietății

Gutuile ar putea preveni cancerul

Cum să selectezi și să depozitezi gutuile?

Cum să consumi gutuile?

Gutuile nu sunt doar parfumate și cu un gust deosebit, ușor astringent, ci au și beneficii pentru sănătate, fiind de ajutor în cura de slăbire, contribuind la reglarea tensiunii arteriale și chiar la combaterea anxietății.Gutuile au un conținut caloric redus, 100 de grame de gutuie crudă având numai 57 de calorii. Mai mult decât atât, coaja de gutuie conține cantități mari de fibre, ceea ce înseamnă că facilitează digestia și menține pentru mai mult timp starea de sațietate, un avantaj în cura de slăbire.Poți consuma felii de gutuie crudă stropite cu puțină zeamă de lămâie pentru a nu se oxida, ca gustare, între micul dejun și prânz, de exemplu.Catechina și epicatechina care se regăsesc în fibrele din gutui curăță colonul de toxine și protejează membrana care căptușește stomacul. Astfel, majoritatea afecțiunilor gastrointestinale sunt ameliorate de consumul de gutui, preferabil gătite la cuptor.Gutuile coapte sunt bogate în vitamina C, acoperind cam un sfert din necesarul zilnic de vitamina C recomandat pentru un adult. Această vitamină nu numai că susține sistemul imunitar și are proprietăți antiinflamatoare, însă are și proprietăți antialergice. Dermatita atopică, dar și cistita, pot fi atenuate prin consumul de gutui. Și în cazul reumaticilor, o cură de gutui coapte la cuptor ameliorează durerile reumatismale sezoniere, la intrarea în sezonul rece.Nivelul mare de vitamine și antioxidanți din gutui ajută pielea să își păstreze tinerețea și aspectul sănătos. Antioxidanții ajută la eliminarea efectelor negative ale radicalilor liberi, reducând apariția ridurilor, eliminând petele și contribuind la protecția pielii împotriva efectelor radiațiilor solare.Proprietățile diuretice ale gutuilor contribuie, de asemenea, la reducerea senzației de greață și a vărsăturilor în timpul sarcinii. Se recomandă consumul de gutuie crudă sau fiartă.Potasiul are un rol esențial în menținerea tensiunii arteriale în parametri normali, iar gutuile se bucură de un conținut bogat în potasiu. Consumând gutui, care reglează tensiunea arterială, reduci riscul de ateroscleroză, de afecțiuni cardiace și de infarct.Întrucât au un conținut bogat în fier, cupru și zinc, minerale care au un rol important în producerea celulelor roșii, gutuile stimulează circulația sangvină și oxigenarea întregului organism.Când producția de globule roșii este mare și sângele circulă bine prin tot corpul, acest lucru duce și la creșterea fluxului sangvin spre scalp, ceea ce duce, mai departe la stimularea creșterii părului. Gutuile ajută la gestionarea stresului și combat anxietateaGutuile pot preveni reacțiile alergice Gutuile pot preveni declanșarea unei reacții alergice, iar dacă sunt aplicate sub formă de compresă pe piele, ajută la calmarea iritațiilor cutanate.Deoarece sunt bogate în antioxidanți de preț, gutuile neutralizează efectele radicalilor liberi din organism, ajutând la prevenirea unei serii de afecțiuni, printre care și cancerul.Gutuile încep să se coacă din luna septembrie. Când le cumperi din piețe, evită gutuile verzi, necoapte bine, întrucât au o aromă neplăcută și alege-le pe cele galbene, bine coapte. Depozitează-le într-un loc uscat și răcoros, cum ar fi o cămară, departe de lumină și surse de căldură. Dacă vrei să le păstrezi mai multe săptămâni, le poți depozita în frigider.Gutuile pot fi consumate ca atare, crude, feliate, mai ales dacă vrei să slăbești, însă gustul acestora poate fi ușor neplăcut din cauza conținutului ridicat de tanin. Pentru cura de slăbire, poți să le consumi și puțin fierte sau coapte într-o tavă, la cuptor, fără alte adaosuri. Dacă nu le consumi pentru a slăbi, poți prepara din gutui diverse gemuri, dulcețuri, sosuri, marmelade sau jeleuri.

De asemenea, le poți folosi la prepararea plăcintelor, a tartelor și a altor deserturi. Pulpa poate fi folosită, de asemenea, la prepararea unei tocane de gutui ori în feluri de mâncare cu fructe de mare, carne de pui sau de miel, deoarece oferă o aromă deosebită acestor preparate. Pulpa gutuii este sigur de consumat pentru majoritatea oamenilor, însă, dacă ești într-un tratament medicamentos, cere sfatul medicului legat de consumul de gutui.

Aceste fructe conțin un tip de fibre numite mucilagii, care pot scădea absorbția anumitor medicamente.

În general, pentru a preveni interacțiunile, e bine ca gutuia să fie consumată la distanță de o oră de administrarea medicamentelor orale.



Cum prepari un jeleu de gutui?

Ai nevoie de 1,5 kg de gutui tăiate cuburi și fără cotoare, sucul de la o lămâie și coaja tăiată fășii și 600 g de zahăr brun. Pune gutuile cu zeama și coaja de lămâie într-o tigaie mai adâncă și mai largă, acoperă totul cu aproximativ 3 litri de apă și lasă să dea în fiert. Când amestecul dă în clocot, micșorează flacăra și lasă să fiarbă încet, la foc mic, timp de o oră și jumătate.Apoi, pune tifon într-o sită mai mare, pe care o așezi pe o oală sau cratiță, toarnă amestecul de gutui, acoperă-l cu un șervet curat și lasă sucul să se scurgă în acea oală timp de 4-8 ore.Înlătură tifonul cu pulpa, adaugă zahărul și pune vasul pe foc mic, amestecând încet până se dizolvă. Apoi, pune jeleul obținut în borcane fierbinți și închide capacele.Sursa: odoras.md