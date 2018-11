Ce cred eu despre fuste

Nu intenționez nici acum să explic de ce Deuteronomul interzicea femeii să poarte haine bărbătești și invers, pentru că aș porni o discuție care, din punctul meu de vedere, nu aduce nici un fel de înaintare duhovnicească.

Legat de haine, lucrurile stau foarte simplu: în primul rând, hainele femeiești nu înseamnă doar fuste, în al doilea rând, hainele bărbătești nu sunt doar pantalonii, în al treilea rând, mântuirea nu vine de la purtarea fustei sau a pantalonilor. Să nu uităm că în capitolul 22 din Deuteronom se mai spune și: să nu semeni via cu două semințe, să nu te îmbraci cu haine făcute din două fire diferite (lână și in). Nimeni nu se jignește că cineva are două semințe în vie sau haină din două fire diferite, însă repede se agită unii în preajma fustei (și a baticului).

Ca să lămurim prima parte a „problemei” (false): pe vremea apostolilor și bărbații purtau haine ce semănau cu fustele, iar pantalonii femeilor de astăzi arată caraghios pe bărbați. Fiindcă există pantaloni cu croi femeiesc pentru femei.

E foarte adevărat că există mulți creștini practicanți, care consideră că femeia n-ar trebui să poarte pantaloni. Și există foarte mulți oameni (creștini sau nu) care se înfurie pe cei dintâi. Și, de fapt, aici e toată problema cu fusta. Că toți uită ce spune Apostolul Pavel: „nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu” (I Corinteni 8; 8), dar ce să înțelegem, că o va face fusta? Să fim serioși.

Însă revin la a doua parte a problemei: ura care divizează oamenii. Văzusem pe internet un tânăr care îl numea pe un preot jigodie, fiindcă acesta spunea că femeile ar trebui să poarte fuste. Păi și tu, cel care te iei așa de un preot, care nici măcar nu ți-a spus ție personal ce crede, cum ești?

Poate nu știați, dar există un nou curent al oamenilor, care cred că pământul e plat și că toate informațiile despre cosmos sunt false. Și oare această credință eronată îi face jigodii? Sau omul care spune că mâța arătată în vis e semn de drum: e jigodie? În țările arabe și bărbații (încă) poartă fustă. E păcat? Sau sunt și ei jigodii?

Vrei să porți fustă, fă-o. Crezi că așa trebuie, spune-o. Consideri că nu haina te așază înaintea lui Dumnezeu, mărturisește-o. Ce mare scofală?

Purtați ce vreți, oameni buni, dar nu mai căutați motive să vă urâți între voi sau să vă luați de un preot care n-a rupt pe stradă pantalonii nimănui. Își spune și el părerea. Ce e așa de extraordinar? Pe Dodon câtă lume nu l-a votat? S-a găsit lume să îl creadă și plătim cu toții, dar că un preot convinge niște enoriașe să poarte fustă sau că altul le spune să se îmbrace cu ce vor, nu cred că afectează viața nimănui. Atunci cine suntem noi ca să îi numim jigodii pe cei care au alte păreri? Mai ales când părerile lor nu ne afectează viața și (mai ales) mântuirea.