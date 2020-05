Ce diferenţe există, de fapt, între laptele de capră şi cel de vacă şi care este cel mai sănătos

Probabil eşti deja familiarizat cu brânzeturi provenite din laptele de capră precum brânza feta, însă te-ai gândit vreodată să bei lapte de capră? Dacă eşti fan al lactatelor organice şi vrei să îţi reduci amprenta ecologică, te-ar putea interesa laptele de capră.

Laptele de capră, ca şi cel de vacă, poate fi cu uşurinţă inclus în dietă şi oferă o gamă largă de macro şi micronutrienţi valoroşi. Laptele de capră are câteva beneficii pentru sănătate în plus şi poate fi o alegere ideală pentru ajutarea digestiei.

Dar care este, de fapt, diferenţa între laptele de capră şi cel de vacă? Este laptele de capră mai sănătos? Pe care ar trebui să îl bem? Medicul Kate Morrison, citat de The Spruce Eats, vine în ajutor cu un profil nutriţional şi mai multe informaţii despre laptele de capră în comparaţie cu cel de vacă.

Lapte de vacă versus lapte de capră

Orice fel de lapte este compus din apă, lactoză, grăsime, proteine şi micronutrienţi. Chiar dacă unele tipuri de lapte împărtăşesc acelaşi profil de macronutrienţi, aceştia diferă, de fapt, foarte mult.

În timp ce laptele de vacă a fost alegerea preferată de societăţile occidentale timp de secole întregi şi rămâne o opţiune sănătoasă pentru mulţi oameni chiar şi în ziua de azi, laptele de capră este din ce în ce mai căutat de către consumatorii care vor să aibă grijă de sănătatea lor, tocmai din cauza compoziţiei sale uşor de digerat. Laptele de capră este aproape cel mai consumat lapte la nivel mondial.

Datorită profilului său, e mai puţin probabil ca laptele de capră să provoace simptome respiratorii, digestive şi dermatologice pentru multe persoane, în comparaţie cu laptele de vacă.

Conţinutul de nutrienţi

Doar 240 de ml de lapte de capră conţine 140 de calorii şi 7 grame de grăsime cu o cantitate modestă de colesterol, doar 24 de mg, sau 8% din doza zilnică recomandată, raportat la o dietă de 2.000 de calorii.

Laptele de vacă are un conţinut scăzut de sodiu şi carbohidraţi, însă are cantităţi ridicate de proteine şi calciu, în jur de 8 grame de proteine şi 30% din doza zilnică recomandată de calciu per 230 de ml.

Conţinutul de grăsime în laptele de capră

În compoziţia laptelui de capră, globulele de grăsime sunt mai mici şi au o arie a suprafaţei mai mare decât cele găsite în laptele de vacă. Globulele mai mici sunt mai uşor de consumat de către enzimele care digeră grăsimile.

De asemenea, nivelurile de acizi graşi omega 3 şi 6 sunt mai ridicate în compoziţia laptelui de capră decât în cea a laptelui de vacă.

Ce proteine conţine laptele de capră?

În general, proteinele din lapte sunt compuse din cantităţi de microproteine. Atunci când bem lapte, acele proteine îl descompun în stomac. De asemenea, beta-lactoglobulina este o microproteină din lapte mult mai uşor de digerat. Laptele de capră conţine de trei ori mai multe astfel de microproteine decât cel de vacă.

Vitamine şi conţinutul de minerale

Atât laptele de capră, cât şi cel vacă au o gamă largă de vitamine şi minerale. În timp ce nivelurile de vitamina A şi D, precum şi cele ale mineralelor calciu şi seleniu, sunt mai ridicate în laptele de capră, vitamina B12 şi acidul folic există în cantităţi mai mari în laptele de vacă. Unele studii au arătat că absorbţia unora dintre mineralele din laptele de capră este mai mare în comparaţie cu cea din laptele de vacă.

Aciditate şi alcalinitate

În timp ce laptele de vacă este uşor acid, laptele de capră este alcalin. Dietele alcaline rezultă într-un pH mai alcalin. A fost sugerat că o dietă alcalină ar putea chiar preveni unele boli şi ar putea aduce beneficii de sănătate, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele cardiovasculare, neurologice şi musculare. Totuşi, aceste date sunt încă studiate şi dezbătute de cercetători.