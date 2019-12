Ce înseamnă când visezi că mori

Pentru multi dintre noi, a visa ca mori este una dintre cele mai terifiante experiente pe care le putem avea atunci cand dormi. Insa trebuie sa stii totusi ca semnificatia acestui vis nu este negativa, asa cum te-ai astepta.



Cu totii ne temem de moarte, este o frica primara, cu care ne nastem, iar conform lui Freud, visul reprezinta crapaturile prin care putem vedea cele mai ascunse si negre ganduri ale noastre. Dincolo de acest sentiment absolut firesc, poate aparea si ingrijorarea ca ceea ce ai visat este un semn rau si ca urmeaza sa ti se intample ceva. Suntem constienti in permanenta ca moartea este parte din viata noastra. Psihoteraputul Irvin D. Yalom, in cartea sa "Privind Soarele in fata" sustine ca niciodata nu putem suprima anxietatea in privinta mortii . "Este intotdeauna acolo, pandind intr-un colt intunecat al mintii".



In cele mai multe interpretari insa, visul in care mori este unul cu semnificatii pozitive sau, cel putin, nu este de rau augur.

Inainte de a discuta semnificatiile acestui vis, sa lamurim o problema pe care multi oameni si-o pun: este posibil sa mori in realitate daca mori in vis? Acest mit urban a infricosat multa lume, insa psihologii ne asigura ca faptul ca avem astfel de vise nu ne poate afecta in viata reala. In cel mai rau caz, te vei alege cu o sperietura pe cinste si vei avea probleme sa adormi la loc. Daca ti se intampla frecvent sa ai cosmaruri sau alte tulburari de somn, este necesar sa mergi la un doctor. In vreme ce un vis nu te poate omori, lipsa somnului poate declansa niste boli foarte grave in organism.

Exista numeroase interpretari ale visului in care mori, insa toate au un punct comun: moartea in vis inseamna tranzitia de la o etapa a vietii la alta sau o schimbare majora, conform bustle.com, care are loc in acest moment sau va avea loc in curand. Este posibil sa visezi ca mori chiar si atunci cand tu si partenerul tau v-ati hotarat sa va uniti destinele, pentru ca incepe o etapa cu totul noua. Acelasi vis mai poate sa simbolizeze sfarsitul unei relatii, incheierea unui job sau o schimbare interioara majora. Inseamna ca treci printr-o perioada tranzitionala si ca devii mai evoluata spiritual, chiar daca acest vis trezeste sentimente de anxietate si teama.

Daca visezi ca ai o boala incurabila si ca vei muri in curand sau ca cineva iti da aceasta veste cumplita, inseamna ca se pun presiuni asupra ta pentru a face schimbari importante in viata. Poate ai prieteni sau rude care te incurajeaza de mult timp sa iei o decizie pe care ai tot amanat-o.

Si modul in care percepi moartea in vis spune multe despre starea ta spirituala. Nu toata lumea se sperie teribil de moarte, ci exista oameni care atunci cand viseaza acest lucru capata un sentiment de acceptare a situatiei, chiar daca se trezesc cu inima batand nebuneste. Nu tot ceea ce este negativ pentru ceilalti trebuie neaparat sa fie si pentru tine. Adesea, insa, ne trezim chiar inainte de a muri intr-un vis. De ce se intampla acest lucru? Psihologii explica faptul ca nu toti oamenii au imaginatia necesara pentru a continua visul. Nu stim ce ni se intampla dupa ce parasim aceasta lume, ceea ce inseamna ca nu putem sa vizualizam si sa simtim acest proces atunci cand dormim, avand in vedere faptul ca visele sunt formate din fragmente de experiente din viata de zi cu zi.

In acelasi timp, atunci cand visezi ca mori, poate fi vorba de faptul ca iti este atat de teama de moarte in realitate, incat te gandesti adesea la acest eveniment infricosator. Orice obsesie din realitate va aparea si in vis, deoarece aceasta este principala manifestare a ceea ce se petrece la nivelul subconstient al mintii. Asadar, conteaza foarte mult contextul atunci cand visezi ca mori, iar tu esti singura care poate sa puna cap la cap piesele de puzzle si sa isi dea seama ce simbolizeaza cu adevarat.