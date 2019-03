„Ce-o să ne facem?”

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Messier 82 sau M82 este o galaxie faimoasă pentru capacitatea sa extraordinară de a crea stele, de 10 ori mai rapidă decât în Calea Lactee. Acum, SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) a fost folosit pentru a studia galaxia într-un detaliu mai mare,...

Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May parlamentului britanic a fost respins cu 391 de voturi la 242.

Timp de aproape o lună, în ziarul TIMPUL au apărut materiale scrise de Diana Cazac, o stagiară care a câștigat încrederea redacției noastre încă la începutul lui decembrie 2018. Între timp, am aflat că Diana nu e doar studentă, dar și profesoară de...

Altceva nu am ce să spun deocamdată, vom vedea în săptămânile care urmează ce se va întâmpla. Acum, la câteva zile distanță, tot ce pot observa e că lumea are un singur răspuns. Cel dat de Andrei Gheorghe (atât de ironic) cu opt ani în urmă.

Dar nu sunt doar frici. Aceasta este realitatea. Așa trăim, așa se dezvoltă Moldova. Parcă am trăi într-o buclă temporală care se reia o dată la patru ani. De la un scrutin de alegeri la altul. Până și neregulile din ziua votărilor se reiau cu exactitate: votul cumpărat, votul importat din Transnistria, votul dat pentru răul mai mic.

