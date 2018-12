Ce s-ar întâmpla cu organismul tău dacă ai mânca doar carne?

De-a lungul timpului s-a tot discutat despre efectele negative sau pozitive ale consumului de carne. Dacă luăm în calcul că pentru mulți „carnea este cea mai bună legumă” ar trebui să ne gândim ce s-ar întâmpla cu organismul nostru dacă am consuma doar carne.





Multe diete încurajează scăderea sau creșterea consumului de carne. De exemplu, dieta mediteraneană cere să mănânci din ce în ce mai puțină carne, în timp ce dieta paleo vrea să mănânci câtă poți. După spusele cercetătorilor, cea din urmă nu e chiar indicată.

Conform clipului de mai sus, dacă nu mănânci destule fibre din legume și fructe vei fi constipat. Cam acesta este efectul atunci când mănânci prea multe proteine. Interesant, carnea slabă, ca cea de iepure, este scăzută în grăsimi, dar bogată în proteine. Partea proastă e că acest aliment absoarbe mai multe vitamine din corp pentru a se digera, decât aportul proteic pe care-l aduce, ceea ce nu e tocmai bine.

Un alt factor de risc pentru organism în consumul cărnii este lipsa vitaminei C. Omul este, din nefericire, unul dintre puținele animale care nu ne produce propria vitamină C și trebuie să le obțină din fructe și legume. În cazul în care ești un împătimit al cărnii, există o alternativă, dar nu cred că e cea mai plăcută la gust: carnea crudă. Pielea de pe carnea crudă conține o cantitate mare de vitamina C, dar procesul de gătire o distruge.

Chiar și așa, dacă te decizi să o încerci, s-ar putea să te alegi cu câteva bacterii și boli, în funcție de cât de proaspătă este carnea. Există mai multe motive pentru care nu ar trebui să consumi doar carne. În frunte ar sta numeroasele teorii care spun că produce cancer sau alte boli.

Cum nu se pune problema să renunți la carne definitiv, încearcă să nu o consumi la orice masă din zi și sub orice formă, și, neapărat, pune și câteva legume lângă. Nu strică.