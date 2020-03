Ce să consumi pentru un sistem imunitar puternic: 12 reguli de AUR pe care să le urmezi

Vitamina C, Vitamina D, vitaminele din grupa B şi zincul sunt printre principalele minerale şi vitamine utile pentru buna funcţionare a sistemului imunitar;

Integraţi în rutina zilnică produse pe bază de plante medicinale adaptogene, beta-glucani, vitamine şi minerale, cum ar fi Immune Mech. Beta glucanii sunt o clasă de polizaharide indigestibile, clasificabile ca fibre dietetice şi prezente în alimente precum tărâţe, ovăz, drojdii, ciuperci şi alge. Au acţiune imunomodulatoare şi sunt capabili să stimuleze activitatea fagocitelor, o subclasă a globulelor albe care are sarcina de a captura şi distruge substanţe străine, cum ar fi ciuperci, viruşi, paraziţi şi bacterii;

