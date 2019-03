Ce sa nu faci de Sfintii 40 de Mucenici astăzi 9 martie 2019

Pe data de 9 martie, crestinii sarbatoresc Sfintii 40 de Mucenici. In aceasta zi se prepara mucenici, care pot fi fierti in apa sau pot fi facuti din coca si apoi pusi la copt. Mucenicii gatiti vor fi impartiti familiei, cunostintelor, oamenilor sarmani. Tot cu acest prilej sunt pomeniti mortii. Exista unele traditii si obiceiuri pe care oamenii le respecta in aceasta zi. De asemenea, sunt unele lucruri pe care crestinii nu trebuie sa le faca pe data de 9 martie cand sunt sarbatoriti Sfintii 40 de Mucenici. Afla care sunt acestea.



Ce nu trebuie sa faci de Sfintii 40 de Mucenici

Este ideal sa respecti sarbatoarea pentru a avea parte de sanatate si prosperitate in timpul anului. Se spune ca cei care nu respecta aceasta sarbatoare vor boli timp de 40 de zile. Numarul acestor zile este egal cu numarul mucenicilor sarbatoriti pe data de 9 martie.

Crestinii nu trebuie sa se implice in anumite treburi in casa. Nu trebuie sa se spele haine in ziua aceasta si nici nu se face curatenie in casa. Singurele lucruri permise sunt cele care tin de agricultura. Se spune ca ceea ce ce oamenii seamana in ziua Sfintilor 40 de Mucenici va rodi de 40 de ori mai mult. De asemenea, pe 9 martie este bine sa scoti plugul pentru arat.

Se spune ca in ziua aceasta este bine sa bei 40 de pahare de vin, sau macar sa gusti bautura. Sau mai exista o varianta potrivit careia poti fi stropit cu aceasta bautura. Daca nu vei respecta traditia, atunci nu vei avea putere de munca pe parcursul anului.

Este bine sa incerci sa te intelegi cu toata lumea, sa nu te certi cu nimeni. Iar daca esti certat cu cineva, atunci incercati sa va impacati. Se spune ca certurile din aceasta perioada vor fi responsabile pentru problemele sufletesti de peste an.

Un alt lucru pe care trebuie sa il faci este sa imparti mucenici oamenilor sarmani.