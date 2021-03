8. Este bun pentru a trata greţurile Femeile însărcinate pot să calmeze greţurile matinale consumând zilnic o cană cu ceai de ghimbir. De asemenea, s-a demonstrat că acest ceai este util şi în cazul persoanelor care fac chimioterapie, ameliorând stările de greaţă şi vomă. 9. Are efect anticancerigen Numeroase studii au arătat că ghimbirul are efect anticancerigen. Nu numai că protejează corpul de cancer, dar el s-a dovedit că micşorează tumorile deja existente şi împiedică răspândirea acestora în corp.

6. Are efect antiinflamator Gingerolul, o substanţă importantă din ghimbir, are un rol antiinflamator şi poate să fie un remediu eficient pentru persoanele care suferă de artrită reumatoidă sau osteoartrită. Cercetările realizate au arătat că ghimbirul a fost la fel de eficient precum ibuprofenului în cazul persoanelor cu osteoartrită, însă fără să producă reacţii adverse la stomac (lucru pe care-l provoacă ibuprofenul).

Chiar dacă nu eşti obişnuită să-l foloseşti, după ce vei citi despre efectele pe care le are asupra corpului cu siguranţă că vei găsi o soluţie pentru a-l include în alimentaţia zilnică. Fie că îl foloseşti sub formă de pulbere, proaspăt răzuit în mâncăruri sau pentru a prepara un ceai delicios sau un smoothie, ghimbirul nu trebuie să lipsească din meniul zilnic.

