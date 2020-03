Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci migdale în fiecare zi

Migdalele reprezinta o sursa de proteine vegetale de calitate superioara, ce participa la alcatuirea unei diete echilibrate din punct de vedere proteic.



1. Prin uleiurile continute in mijlocul samburilor, migdalele aduc in alimentatie un aport de vitamine liposolubile vegetale, mai precis vitamina E, utila in pastrarea unui bun metabolism al pielii, unghiilor si parului, ce are si un puternic efect antioxidant.

2. Sunt o sursa de calciu, magneziu si potasiu, intervenind astfel in buna desfasurare si reglare a tuturor metabolismelor celulare.

3. Prin aportul de fibre contribuie la mentinerea digestiei si a tranzitului intestinal – efect anti constipatie (efectul apare doar la o hidratare de peste 2 l apa/ zi).

Loading...