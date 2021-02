Ce se întamplă în creier când nu dormi suficient

Atunci cand nu dormi nu doar tu ai de suferit ci si pielea ta, job-ul tau, precum si relatia ta. De ce? Iata ce efecte devastatoare are privarea de somn.





Anatomia somnului

Nevoia de somn difera de la persoana la persoana, insa adultii au nevoie de cel putin 7 ore de somn pe noapte. Nu doar “cantitatea” somnului este importanta, cat si calitatea lui. Dupa 5-10 minute de la adormire, creierul intra in stadiul 2, iar peste inca o ora intra in stadiile 3 si 4 cand se reduce activitatea electrica a creierului. Creierul repeta aceste ciclul la fiecare 90 de minute, asa ca daca nu dormi continuu, el va fi nevoit sa o ia de la capat.

Efectele devastatoare ale privarii de somn

1. Te imbolnaveste

Dupa o noapte de nesomn vei experimenta schimbari de dispozitie, vei avea dureri de cap si pot aparea dezechilibre hormonale. Dupa o saptamana in care ai dormit mai putin de 6 ore pe noapte, ti se modifica nu mai putin de 700 de gene din ADN. La barbati, creierul incepe sa se micsoreze dupa o saptamana de somn insuficient. Pot aparea boli precum diabet, depresie, atac cerebral, scleroza multipla, boli cardiovasculare, Alzheimer, Parkinson si chiar cancer.

2. Te ingrasa

Dupa o noapte de nesomn creste in corp nivelul hormonului foamei si se reduce nivelul hormonului care da semnalul de satietate. Astfel, nu doar ca vei fi tentat sa mananci mai mult, insa vei manca si alimente bogate in carbohidrati si calorii.

3. Te prosteste

Lipsa somnului duce la scaderea capacitatii de a rationa, de a memora, de a judeca, de a te concentra, de a gandi limpede, de a lua decizii, de a invata. In timpul somnului, creierul sedimenteaza si cimenteaza informatiile, amintirile, face conexiuni si elimina toxinele. Daca nu dormi suficient, creierul nu are timp sa faca toate cele mentionate mai sus si se accelereaza astfel bolile neurodegenerative.

Sfaturi pentru un somn usor

– nu dormi in timpul zilei. Daca ai un somn greu noaptea, somnul de dupa-amiaza ti-l va ingreuna si mai mult.

– evita cafeaua, nicotina si alcoolul inainte de culcare.

– fa miscare dimineata. Exercitiile fizice ajuta la sincronizarea ritmului circadian, reduc stresul. Inainte de culcare sunt recomandate exercitii mai putin viguroase precum yoga.



– limiteaza cantitatea de alimente si bautura inainte de culcare, altfel procesul de digestie iti va da peste cap somnul

– stai cat mai mult timp in lumina naturala. Se va elibera serotonina, un neurotransmitator care va imbunatati nivelul de melatonina, substanta care va ajuta creierul in timpul somnului.

– stabileste o rutina a somnului, culca-te si trezeste-te la aceeasi ora, inclusiv in weekend.

– asociaza patul cu somnul, uita de dosarele de la job, telefon si laptop.