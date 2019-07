Cea mai încercată zodie din vara 2019. I se rupe inima în bucăţi

Cartea unui autor de bestseller din Israel, a fost tradusa in Rusia omițându-se fragementul despre ”Putin minicinosul” și distorsionându-se capitolul despre invazia din Crimeea.

Astăzi la Chișinău are loc Forumul ”Reformarea Justiției și Combaterea Corupției” organizat de CRJM.

In functie de zodie iti merge bine toata vara sau nu. Vezi la ce trebuie sa fii atent! Nu trebuie să cadă în capcana disperării, ci să lupte cu propriii monştri. Este recomandat să se trezească la realitate. Depinde doar de ei să iasă din situaţia pe care ei înșiși au creat-o şi să-şi înveţe lecţia.

Peştii vor avea o lecţie dură de învăţat Cei născuți în zodia Peşti vor avea parte de schimbări care le vor aduce suferinţă şi pe care vor trebui să înveţe să le gestioneze. Marte va tranzita casa introspecției, a secretelor și a subconștientului, așa că nativii născuţi sub acest semn vor fi puşi în faţa unor procese de conştiinţă. Se vor gândi intens ce i-a determinat să ia anumite decizii şi de ce s-a ajuns în această situaţie.

Deşi vara 2019 este considerată, din punct de vedere astrologic, o perioadă favorabilă, acest lucru nu este valabil pentru toţi nativii. Există o zodie cărora vara îi va aduce ghinioane şi suferinţă. Este important ca nativii loviţi de suferinţă să devină responsabili și să-și învețe lecția oferită de karma. Cei mai ghinionişti nativi vor fi cei născuţi sub semnul Peştilor.

