Cea mai puternică rachetă din lume, a companiei SpaceX, lansată pentru prima cursă comercială

O persoană din Europa pierde, în medie, doi ani din viață din cauza efectelor aerului poluat, arată un articol publicat în The European Heart Journal, în data de 12 martie. În perspectivă, aerul poluat poate cauza anual mai multe decese decât fumatul, consideră...

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

Compania SpaceX, cunoscută și ca Space Exploration Technologies Corp, a fost înființată în 2002 de Elon Musk, cofondator al producătorului de mașini electrice Tesla Inc.

SpaceX și Boeing Co vor să se implice și în transportul de astronauți americani în spațiu, după ce, în urmă cu aproape zece ani, programul navetelor spațiale al NASA a fost închis.

Racheta Falcon Heavy va fi utilizată în vara acestui an pentru transportarea în spaţiu a unor sateliţi militari şi ştiinţifici ai Forţelor Aeriene din SUA.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)