Ceaiul de Guayusa: beneficii şi pericole care apar dacă este consumat în exces

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Și lista nu e nici de departe completă. Finalul lui 2019 n-a însemnat doar scrisori de Facebook cu rezumate de an, recunoștință și speranță pentru deja celebrul 2020. A lăsat în urmă o nouă moarte comisă de sistem. Femeia de 66 de ani care s-a dus la Spitalul Floreasca...

Este plin netul de articole care se slujesc de false interpretări istorice pentru a demonstra o inferioritate culturală a românilor și mai toate susțin superioritatea unui regionalism ardelenesc. Un exemplu mai recent îl avem de la Horațiu C. Damian, ce înșiră o lungă polologhie în...

Președintele Igor Dodon consideră că decizia de a majora tarifele per kilometru și, respectiv, biletele la transportul interurban este o decizie argumentată. Într-un interviu pentru Tribuna, Dodon a afirmat că această hotărâre a avut ca alternativă doar „blocarea completă a...

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Cum se prepară ceaiul de Guayusa Ceaiul de Guayusa este foarte uşor de preparat şi poate fi servit cald sau rece, cu gheaţă. Pentru că are un conţinut crescut de cofeină, recomandat este să nu-l consumi înainte de culcare.

Guayusa: pericole la care te expui dacă bei prea mult În general, Guayusa este destul de sigură, dar consumată în exces poate produce simptome precum stări de anxietate, insomnie şi nelinişte. În plus, compuşii care se regăsesc în ceaiul de Guayusa pot interfera cu absorbţia de fier şi pot fi un declanşator al stărilor de greaţă, mai ales dacă este consumat pe stomacul gol.

Ce este Guayusa? Arborii de Guayusa pot ajunge la dimensiuni de 6-30 de metri înălţime şi produc frunze alungite de un verde aprins. Deşi cresc în pădurea Amazonului, această specie este foarte cultivată şi în Ecuador. În mod tradiţional, frunzele sunt culese, puse la uscat şi fierte pentru a obţine ceaiul de plante. În prezent se găseşte pe piaţă şi sub formă de pudră sau extract de Guayusa, folosit de cele mai multe ori în băuturi energizante sau ceaiuri comerciale. Guayusa conţine o concentraţie semnificativă de cofeină şi este o sursă bogată de antioxidanţi şi alţi compuşi benefici.

