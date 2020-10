Cehia amenajeaza sectii de votare drive-in pentru persoanele carantinate din cauza COVID-19

In Cehia poti vota la drive-in. Nu la cele de la Mc, evident, ci la statiile special amenajate pentru primul tur al alegerilor regionale si pentru senat.

156 de statii de votare drive-in au fost amenajate special pentru cehii carantinati din pricina infectarii de coronavirus.

Unul dintre epidemiologii cehi spune, insa, ca situatia nu e sub control momentan.

"Trebuie sa avem masuri dure in acest moment, trebuie sa intoarcem curba exponentiala (a cazurilor de infectari) si abia apoi sa spunem ca avem situatia sub control, iar in acest moment nu este sub control", spune Petr Snejkal, epidemiologul sef din Cehia.