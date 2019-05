Au început filmările pentru primul serial bazat pe acţiunea din "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", realizatorii folosind ca titlu provizoriu formula "Bloodmoon", relatează contactmusic.net. Producţia - care o are în distribuţie pe actriţa britanică...

„Fabrica de troli” din Rusia ar fi folosit un software dezvoltat pentru a influența referendumul Brexit, relatează The Telegraph.

Iisus spune că au venit după El ca după un tâlhar, cu săbii și ciomege, dar, cel mai important, îi întreabă ce vor. Răspunsul celui, care venise cu soldații, e că a venit să Îl aresteze pe Iisus din Nazareth. Iisus le răspunde: Eu sunt!, iar în acest moment evanghelistul Luca ne spune că soldații și cei prezenți s-au aruncat cu faţa la pământ. Prea puțin conștientizăm cât de complex e textul biblic. Biblia nu spune o poveste, cum o fac cărțile de literatură, ci găsim un sens profund în fiecare verset. Așa cum vedem în prima propozitiţie a ei: „La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul" (Facerea 1, 1). Știm astăzi că „la început" înseamnă facerea timpului. Iar „cerul și pământul" se referă la crearea lumii nevăzute (îngerii) și a celei văzute (universul văzut). Ce înseamnă atunci gestul oamenilor de a se arunca cu faţa la pământ? Semnificația acestui gest e legată de răspunsul lui Iisus: „Eu sunt". Dacă ne întoarcem la Vechiul Testament, la Ieșirea 3, 14, unde Dumnezeu îi spune lui Moise: „Eu sunt cel ce sunt". Acesta este motivul pentru care cei veniţi la Muntele Măslinilor să Îl aresteze pe Iisus se aruncă la pământ. Fiindcă Iisus rostește numele lui Dumnezeu, fapt interzis în Israel. Și nu doar Îl rostește, ci și-L asumă. Ceea ce nu au înțeles însă cei ce s-au aruncat la pământ era faptul că atunci, în faţa lor, chiar se afla Cel ce este, Dumnezeu și Fiu al Tatălui din veșnicie. Când ne dăm seama de aceste semnificații, ar trebui să înțelegem mai clar frica de care erau toți cuprinși în acele zile cutremurătoare. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine, să ne întrebam ce am fi făcut noi în locul celor de acolo. Cel ce a fost, este și va fi, cum Îl numesc cartea lui Daniel și cea a Apocalipsei, a fost dat în mâinile oamenilor. Dar faptul că și astăzi, la două mii de ani de la Înviere, mulţi încă se întreabă cine a fost de fapt Iisus, continuă astfel, generație după generație, să se așeze de partea greșită a baricadei.

