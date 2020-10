Cel mai sănătos aliment din lume. Consumă-l în fiecare zi şi nu o să mai ai nevoie de medic

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Horoscop 28 Octombrie 2020, ora: 08:33

Pe 28 octombrie 2020traim Luna Noua in Scorpion care este speciala si poarta cu ea un mesaj puternic si stralucitor pentru un nou inceput in vietile noastre. Bun venit Lunii Noi in proaspatul sezon al Scorpionului abia inceput. Este o lunatie majora, prima sub Soarele in Scorpion si ultima din...