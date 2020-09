Cel puţin opt morţi şi zeci de persoane prinse sub dărâmături la Mumbai, în urma surpării unei clădiri

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Luna este in Scorpion si esti gata de confruntari transformationale. Luna face opozitie cu Uranus si cuadratura cu Venus, ceea ce aduce mai multa dorinta in relatii. Asteapta-te la neasteptat! Jupiter si Neptun mai elibereaza din tensiuni si te simti mai expansiv. Doar e duminica si meriti...

Mercur face cuadratura cu Pluto in Capricorn, marcand inceputul unei saptamani intense. Gandurile tale calatoresc cu mii de kilometri pe ora. Renunta la orice obsesie negativista. Este timpul pentru solutii transformataoare. Concentreaza-te!

Gustarile inteligente, sub 100 de calorii, pot face diferenta dintre pierderea de kilograme si incercarea nereusita de a deveni mai suplu. Atunci cand esti la birou este tentant sa iei ceva dulce sau un sandwich de la aparatul din hol pentru a-ti astampara foamea.

Scapă rapid de 5 kilograme în doar 7 zile cu dieta cu roşii şi castraveţi. Acest regim de slăbire este uşor de ţinut şi are rezultate rapide.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)