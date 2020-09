Cele 9 mistere ale creierului

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Mercur din Balanta face opozitie cu Marte retrograd in Berbec si iti deschide calea catre negociere. Patrarul de Luna in Capricorn iti arata ca o situatie de criza trebuie rezolvata. Cum actionezi?

„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa. O altă parte de bani au fost și în Turcia, însă după câte am înțeles sunt deja...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The Moscow Times.

Luna este inca in Capricorn, iar impreuna cu Jupiter, Neptun, Pluto si Saturn, iti dau puterea sa iti urmaresti obiectivele. Te simti ca un luptator Kung Fu: puternic, autoritar. Dar cine este adversarul tau?

Luna se muta din Capricorn in Varsator si iti vei regasi puterea. Daca discutia directa cu cineva nu te-a dus unde trebuie, poate incerci sa schimbi tactica. Pune pe altcineva sa faca treaba. Cum Soarele si Luna fac trigon, acest lucru nu va fi deloc dificil, mai ales daca esti cinstit si...

Nu se poate trăi pentru totdeauna (chiar dacă mulţi dintre noi se prefac că uită acest mic amănunt)! Iar creierul, la urma urmei, este un soi de maşină, odată trecut timpul său, se distruge. Din păcate, vârsta îl degenerează iar până în prezent nu există remedii care să repare mecanismele ce ne ţin în viaţă. Dar CE anume ne face să îmbătrânim? Îmbătrânirea, este o întrebare esenţială pentru ştiinţă, care caută soluţii pentru a creşte durata de viaţă (deşi Planeta abia ne mai încape, dar aceasta este o altă problemă).Suntem născuţi cu un caracter, cu gânduri şi personalitate proprii. Cu toate acestea, educaţia afectează enorm ceea ce suntem sau vom fi. De aceea, oamenii de ştiinţă încearcă să înţeleagă dacă "felul în care suntem" se datorează genelor sau a mediului în care creştem şi suntem educaţi.Râsul face bine! O afirmaţie poate un pic banală, este deja cunoscut că râsul activează toţi muşchii faciali aducând beneficii întregului corp. Apoi se spune că animalele nu râd, cel puţin nu în această formă. E un lucru care ne diferenţiază net de alte fiinţe. Care este mecanismul care declanşează râsul?Ca orice maşină de lux, chiar şi creierul are o "unitate", care furnizează semnale ceasului nostru biologic sau nucleului suprachiasmatic. Este hipotalamusul. Aici se determină când ne este foame sau nu, atunci când ne este somn sau nu. Hipotalamusul este, de asemenea, implicat în digestie, în temperatura corpului şi a tensiunii arteriale. Conform unor studii recente, cercetătorii au descoperit că lumina reglementează hormonul numit melatonina. Suplimentele de melatonina pot ajuta la prevenirea problemelor legate de schimbarea fusului orar.

Oamenii de ştiinţă împart stările de somn în două etape: NREM, o stare caracterizată de mişcări oculare non-rapide, în care creierul arată activitate metabolică scăzută şi o stare numită REM în care creierul este foarte activ. Fiecare dintre aceste etape are propriul său rol. Prima dă corpului o pauză, în timp ce a doua organizează amintirile.

Există un sindrom cunoscut sub numele de "membrul fantomă”, adică acea experienţă pe care o au aproximativ 80 la sută din persoanele cu un membru amputat: senzaţii care provin de la partea care le lipseşte. Mâncărimi, junghiuri, dureri, etc. O explicaţie ar fi aceea că nervii tăiaţi trimit semnale la măduva spinării, care la rândul ei le transportă la creier, dar aceasta a fost infirmată ştiinţific. O altă explicaţie este că acest creier continuă să "gândească" de parcă membrul încă mai este acolo.Cum de avem amintiri? Ce sunt acestea? Unde sunt păstrate? De la experienţele frumoase, la cele negative, creierul îşi însuşeşte totul. Oamenii de ştiinţă, de ani de zile, încearcă să descopere mecanismul care stă la baza memoriei. Hipocampusul, o zonă din creier, ar fi "responsabilul" pentru custodia memoriei.

