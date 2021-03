Perfect pentru a calmă durerile de gât, pentru a ne încălzi într-o seară mai rece sau pentru a ne energiza dimineaţă, ceaiul mai are o caracteristică importantă. Există anumite tipuri de ceai care ne pot ajută să scăpăm de kilogramele în plus. Şi îţi şi spunem care sunt cele mai bune ceaiuri pentru slăbit!

Trebuie să recunoaştem! Suntem întotdeauna interesate de metode şi formule noi, ce ne-ar putea ajută să slăbim şi să ne bucurăm, în sfârşit, de silueta dorită! Ceaiul, băutură ce poate fi găsită în majoritatea bucătăriilor, se numără printre aceste formule, multe dintre ele la îndemână noastră!

Acesta are efect calmant, nu deţine calorii sau aditivi în compoziţia să şi reuşeşte să minimizeze efectelor “păcatelor” culinare de care ne facem toate vinovate. În plus, ceaiul ne poate proteja de instalarea anumitor afecţiuni şi grăbeşte procesul de eliminare a kilogramelor în plus, atât de supărătoare.

Însă, nu toate tipurile de ceai au capacitatea de a te ajută să slăbeşti, de aceea este important să te informezi, înainte de a apela la această metodă!

Ţi-am pregătit un top al celor mai potrivite ceaiuri pentru slăbit, pentru că acest proces să fie cât mai uşor pentru ţine.

CEAIUL VERDE

Cu siguranţă, ai auzit şi tu despre proprietăţile benefice alea ceaiului verde, care este foarte bogat în antioxidanţi şi are un conţinut de patru ori mai mic de cofeină, în comparaţie cu o altă băutură populară, precum cafeaua. Acest tip de ceai stimulează metabolismul să funcţioneze într-un ritm mai rapid, datorită unui component numit catehina, care lupta împotriva ţesutului adipos de pe abdomen. Conform rezultatelor unui studiu recent, ceaiul verde, consumat înainte de un antrenament, ne poate ajută să slăbim mai repede. Astfel, nu ezită să consume câte 3-4 căni cu acest ceai pentru slăbit, în fiecare zi! Iar dacă faci şi mişcare, cu atât mai bine!



CEAIUL DE MENTĂ

Un ceai care ne place nu doar datorită aromei minunat de proaspate, ceaiul de mentă este un aliat de încredere în lupta cu kilogramele în plus. Ce face din această băutură un excelent ceai pentru slăbit este faptul că mirosul de mentă ne blochează senzaţia de foame. Aşadar, orice poftă culinară poate fi „flancată” cu o cană cu ceai de mentă! Un studiu a demonstrat că persoanele care au mirosit mentă la fiecare două ore au reuşit să slăbească aproximativ 2,5 kilograme pe luna. În plus, ceaiul de mentă are grijă şi de sistemul tău digestiv, ajutându-l să funcţioneze mai bine.

CEAIUL ROOIBOS SAU CEAIUL ROŞU

Preparat din frunzele unei plante ce creşte exclusiv într-o regiune din Africa de Sud, ceaiul rooibos, cunoscut drept ceaiul roşu, nu conţine cofeină, are un conţinut insignificant de calorii şi un gust natural dulce, ceea ce îl transformă într-un înlocuitor excelent pentru băuturile carbogazoase. Ceaiul roşu este un ceai excelent pentru slăbit deoarece reuşeşte să influenţeze comportamentul hormonilor de stres, cei care sunt de vină pentru declanşarea senzaţiei de foame şi pentru stocarea grăsimii. De asemenea, antioxidanţii din compoziţie (aspalathin şi nothogin) ajută metabolismul glucozei din sânge, evitând astfel ridicarea sau scăderea bruscă a glucozei, fapt ce induce senzaţia acută de foame.



CEAIUL ALB

Ceaiul alb este preparat din aceeaşi plantă că şi ceaiul verde sau ceaiul negru, în acest caz fiind folosite frunzele tinere ale plantei. Ceaiul alb deţine numeroase proprietăţi benefice. Acesta conţine de trei ori mai mulţi antioxidanţi decât ceaiul verde, astfel această băutură are puterea miraculoasă de a accelera lipoza, sau procesul de asimilare al grăsimilor, şi de a bloca intenţia organismului de a stoca grăsimi, în acelaşi timp. Dacă eşti în căutarea ceaiului perfect pentru slăbit, acesta este, cu siguranţă, o alegere inspirată!