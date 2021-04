Chiar daca Las Vegas este considerat capitala jocurilor de noroc si orice pasionat de gambling viseaza sa ajunga acolo, trebuie sa stii ca si in Europa exista foarte multe casinouri faimoase. In acest articol iti voi prezenta care sunt cele mai cunoscute casinouri din Europa, precum si cateva detalii interesante despre fiecare in parte.

Care sunt cele mai mari casinouri din Europa?

Cu toate acestea insa, casinourile offline au si ele farmecul lor, astfel ca multi jucatori le frecventeaza in continuare. In Europa exista o multime de casinouri foarte frumoase, care impresioneaza atat prin dimensiunea lor, cat si prin arhitectura si designul interior.

Iata asadar in lista urmatoare care sunt cele mai cunoscute casinouri de pe batranul continent, pe care ar trebui sa le vizitezi daca ai ocazia:

- Casinoul din Monte Carlo

- Casinoul Estoril (Lisabona, Portugalia)

- Casino at The Empire (Londra, Marea Britanie)

- The Ritz (Londra, Marea Britanie)

- Casinoul Baden-Baden (Germania)

- Casino Barriere d’Enghien-les-Bains (Paris, Franta)

- Casino di Venezia (Venezia, Italia)

Casinoul din Monte Carlo

Monte Carlo este recunoscut pe plan european si nu numai ca fiind un oras care atrage in numar mare pasionatii de jocuri de noroc. Casinoul din Monte Carlo este una dintre salile de jocuri cu cel mai mare numar de jocuri ca la aparate din Europa.

Acest casino a fost facut celebru de James Bond in filmele in care a aparut, iar un lucru interesant este acela ca accesul in sala de jocuri nu este permis cu adidasi. De asemenea, exista mese de joc private disponibile doar pentru clientii fideli ai casinoului.

Acest casino se imbina perfect cu atmosfera orasului Monte Carlo, acolo unde in port sunt “parcate” iahturi scumpe, iar pe strazi circula masini de lux.

Casinoul Estoril (Lisabona, Portugalia)

Lisabona este unul dintre cele mai frumoase orase ale Europei, care in acelasi timp gazduieste si un casino de-a dreptul impresionant. Casinoul Estoril este deschis inca din anul 1916 si se zvoneste ca in timpul celui de-al doilea razboi mondial a servit drept ascunzatoare secreta pentru regi si spioni.

Pe langa casinoul propriu-zis, constructia gazduieste si o galerie de arta, iar in cadrul acestui complex au loc conferinte internationale majore, dar si spectacole de teatru, jazz sau muzica clasica.

Casino at The Empire (Londra, Marea Britanie)

Fiind deschis inca din anul 1885, acest casino cu tematica victoriana te va duce in atmosfera trecutului englezesc. Situat in vestul Londrei si transformat dintr-o sala de muzica, este unul dintre cele mai renumite si mai mari casinouri din Regatul Unit. Ca si in cazul altor casinouri faimoase din Europa si casinoul The Empire gazduieste si alte tipuri de evenimente.

The Ritz (Londra, Marea Britanie)

Tot in Londra se gaseste unul dintre cele mai exclusiviste casinouri din lume. Acest casinou este special destinat membrilor, iar pentru a deveni membru trebuie sa completezi un formular de inscriere si sa fii recomandat de un membru existent.

Aceasta sala de jocuri este situata in fosta sala de bal a hotelului Ritz, iar interiorul este de-a dreptul impresionant, cu covoare rosii, scaune cu perne de catifea si cupole ornamentale. Exista si camere de joc private, special destinate jucatorilor care pariaza sume foarte mari de bani.

Casinoul a fost frecventat de-a lungul timpului si de celebritati precum Johnny Depp, iar codul vestimentar este unul strict, barbatii trebuind sa poarte in permanenta o jacheta si o camasa cu guler.

Casinoul Baden-Baden (Germania)

Acest casino atrage prin eleganta si stil, fiind astfel unui dintre cele mai frumoase din intreaga lume. Dispunand de camere de joc decorate dupa modelul palatelor regale franceze, casinoul Baden-Baden este considerat de multi drept cel mai potrivit loc pentru distractie din Germania.

Daca insa nu vrei neaparat sa participi la jocurile de noroc poti face chiar si un tur cu ghid al casinoului, admirand interiorul opulent al acestuia si afland mai multe informatii despre istoria cladirii.

Casino Barriere d’Enghien-les-Bains (Paris, Franta)

Situat la 11 km de capitala Frantei, intr-un oras balnear, acest casino de pe malul lacului iti ofera privelisti uimitoare. De la deschiderea sa din 1901 si pana in prezent casinoul a suferit o serie de modificari pentru a ajunge ceea ce este astazi. Pe langa o sala impresionanta de jocuri complexul ofera si un teatru si un atrium fabulos.

Casino di Venezia (Venezia, Italia)

Din aceasta lista nu avea cum sa lipseasca casinoul din Venezia, care este de altfel si cel mai vechi casino din lume, fiind deschis inca din anul 1638. Initial cladirea servea drept teatru, numit Teatrul Sfantul Moise, care avea si o sala pentru jocuri de noroc, folosita in timpul pauzelor.

Casinoul a fost proiectat cu un aspect italian clasic, avand si o gradina privata cu privire la canal. Cladirea este folosita si pentru desfasurarea Festivalului de Film de la Venetia.

Foarte interesant este faptul ca exista si un serviciu gratuit de transfer cu barca, astfel ca oaspetii pot fi adusi la casino din orice colt al orasului.