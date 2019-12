Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2019 - Dieta Cambridge, aria cercului şi Prohodul

Dieta Cambridge, aria cercului şi Prohodul se numără între cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2019, potrivit listelor întocmite de serviciul de căutare online.

Căutările anului 2019 scot în evidenţă oamenii, evenimentele sau subiectele care au captat atenţia românilor în acest an, dar şi care au fost filmele şi telefoane „în trend” în căutări în 2019 sau cele mai frecvente întrebări pentru care au căutat răspunsuri. Topurile au fost realizate folosind liste de căutări „trending”: căutări care au înregistrat o creştere puternică în 2019 faţă de 2018, pe o perioadă considerabilă de timp, indicând astfel un interes sporit şi susţinut pentru respectivul subiect.

În top 10 cele mai populare căutări ale anului se regăsesc evenimente care au definit anul 2019, precum alegerile prezidenţiale şi cele europarlamentare, dar şi meciul de fotbal România - Suedia, tehnologie şi modă, persoane care au murit sau căutări cotidiene.

Tenisul şi fotbalul au fost sporturile care au definit lista celor populare evenimente sportive în căutările românilor, în special prin evoluţiile Simonei Halep şi ale „naţionalei” U21.

Lista filmelor este dominată în 2019 de supereroi şi musicaluri. Lista celor mai populare diete ne arată că românii încearcă în fiecare an ceva nou, dar când e vorba de reţete, sunt mai conservatori. Românii s-au întrebat ce este Halloween-ul, devenit popular în ultimii ani şi la noi, dar şi cum se calculează aria cercului, căutând răspunsul la o întrebare lansată în spaţiul public la dezbaterea organizată de Viorica Dăncilă, candidat la prezidenţiale.

Cele mai populare căutări

1. eMAG black friday

2. Răzvan Ciobanu

3. About You

4. Rezultate alegeri europarlamentare

5. Cameron Boyce

6. Rezultate alegeri prezidenţiale

7. Vremea în Bucureşti

8. iPhone 11

9. Marcel Toader

10. România - Suedia

Evenimente sportive

1. România - Suedia

2. Wimbledon

3. România - Spania

4. Campionatul European de Fotbal U21

5. România - Franţa U21

6. România - Norvegia

7. România - Germania U21

8. Roland Garros

9. România - Malta

10. Australian Open

Smartphone-uri

1. iPhone 11

2. Samsung S10

3. Samsung A10

4. Huawei P30 Pro

5. Huawei P30 Lite

6. Samsung A50

7. iPhone 11 Pro

8. Huawei P20 Lite

9. Huawei P30

10. Samsung A70

Filme

1. Aquaman

2. Avengers endgame

3. Oh Ramona

4. Captain Marvel

5. Bird box

6. Green book

7. After

8. Bohemian Rhapsody

9. John Wick 3

10. A star is born

Ce este…?

1. Ce este meningita

2. Ce este orca

3. Ce este verbul

4. Ce este difteria

5. Ce este fanesca

6. Ce este Papageno

7. Ce este anxietatea

8. Ce este substantivul

9. Ce este Halloween

10. Ce este fizica

Versuri

1. Prohodul versuri

2. Dance monkey versuri (Tons and I - Dance monkey)

3. Sos versuri (5Gang - SOS)

4. Străzile din Bucureşti versuri (florianrus, MIRA - Străzile din Bucureşti)

5. Luna alba versuri (Elena - Luna alba)

6. Poem versuri (The Motans feat. Irina Rimes - Poem)

7. Calma versuri (Pedro Capó - Calma)

8. Gaudeamus versuri

9. Bag un blunt versuri (Ian x Azteca - BAG UN BLUNT)

10. Retrograd versuri (DJ PROJECT feat. Andia - Retrograd)

Diete

1. Dieta Cambridge

2. Dieta oloproteică

3. Dieta rina detaliată

4. Dieta keto

5. Dieta nalep

6. Dieta indiana

7. Dieta disociată

8. Dieta cardiologilor

9. Dieta fix la fix

10. Dieta cu ouă

Reţete

1. Socată reţeta tradiţională

2. Clătite reţetă originală

3. Cozonac reţetă Jamila

4. Varză murată reţetă

5. Pancakes reţetă

6. Zacuscă reţetă

7. Ciorbă de burtă reţetă

8. Murături asortate reţetă

9. Ardei umpluţi reţetă

10. Colivă reţetă

Cum să/se...

1. Cum se calculează aria cercului

2. Cum se manifestă gripa

3. Cum se votează

4. Cum se calculează media

5. Cum se fac urzicile

6. Cum se schimbă ora

7. Cum se face socata

8. Cum să slăbeşti

9. Cum se face coliva

10. Cum se face mămăliga



Listele au fost create utilizând combinat mai multe servicii şi instrumente care oferă o imagine detaliată asupra trendurilor de căutare la nivel global şi regional. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public, care prezintă volumul de căutări pe diferite regiuni geografice, perioade de timp şi termeni utilizaţi. De asemenea, au fost utilizate instrumente interne care permit realizarea de analize complexe suplimentare. Mai mult, au fost eliminate spam-ul, căutările de navigare şi cele care se repetă. Listele au fost realizate pe baza cifrelor de trafic de pe adrese din România, care au realizat atât căutări pe google.com, dar şi pe domeniul local (google.ro) şi căutările mobile.