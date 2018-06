Centrul Wolfram Moldova

Ce este un centru? Este oare dificil de înțeles sensul acestui cuvânt polisemantic, ținând cont de faptul că, spre exemplu, ediția a doua din 2010 a Micului Dicționarul Academic include 30 de definiții!? Ar putea să fie, dar, probabil, nu în cazul Centrului Wolfram Moldova (CWM)! De ce? În cele ce urmează ținem să aducem explicațiile de rigoare, să prezentăm realizările CWM și obiectivele de viitor, atât imediate, cât și strategice, adică de lungă durată.

CWM a fost creat în anul 2016 la inițiativa Companiei Wolfram Research Inc (WRI), în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, dar și în cadrului ei. A fost conceput în calitate de centru de excelență în domeniul educației și cercetării – un punct focal pentru educația și cercetarea de performanță nu doar în cadrul USM și al Republicii Moldova, dar și o carte de vizită a USM pentru țările din regiune și teritoriul defunctei Uniuni Sovietice. Inițiativa creării CWM vine de la WRI, care este una dintre cele mai longevive și respectate companii mondiale de tehnologii informaționale orientate pe calcul tehnic performant, pe generarea cunoștințelor, pe perfecționarea și inovarea proceselor de educație, cercetare și progres, dominând sfera tehnologiilor computaționale în decurs de 30 de ani, fiind companie inovatoare și realizatoare de descoperiri epocale în informatica teoretică și cea aplicată.

Fondatorul și managerul neobosit al WRI este Stephen Wolfram, savant și autor britanic notoriu, cunoscut pentru rezultatele obținute în domeniul Fizicii Teoretice, Informaticii și Matematicii Aplicate. A susținut teza de doctor în fizica teoretică, în 1979, în cadrul California Institute of Technology la vârsta de doar 20 de ani. Pentru rezultatele obținute i s-a decernat în anul 1981 Premiul MacArthur, devenind cel mai tânăr deținător al premiului. În anul 2012 i s-a decernat Premiul Societății de Matematică Aplicată a SUA. Este deținător și al multor alte premii științifice de prestigiu. Stephen Wolfram este profund implicat în dezvoltarea tehnologiilor WRI, a design-ului funcțional și a produselor de bază ale companiei.





Produsul pilot al WRI este sistemul de calcul tehnic Mathematica, prima versiune a căruia a fost lansată pe 23 iunie 1988. Mathematica este liderul incontestabil în domeniul calculului simbolic, oferind comcomitent un spectru larg de oportunități de calcul ce depășesc cu mult paradigma computațională tradițională. Mathematica este integrată cu majoritatea produselor WRI. Sistemul este folosit pe larg în diverse domenii de cercetare științifică. Nu mai puțin de 10 deținători ai Premiului Nobel în domeniului Fizicii, Chimiei și Economiei, cum sunt spre exemplu: John Nash, Wolfgang Ketterle, Frank Wilczek, au obținut rezultate importante cu ajutorul Sistemului Mathematica.

Sistemul Mathematica este folosit pe larg în domeniul educației: preuniversitare, universitare și postuniversitare.

Centrul Wolfram Moldova a fost creat pe 10 octombrie 2016 prin acord bilateral dintre Universitatea de State din Moldova (semnat – 28 septembrie 2016) și compania Wolfram Research Inc (semnat – 10 octombrie 2016). Director al Centrului Wolfram Moldova, la inițiativa WRI, a fost numit Valeriu Ungureanu, specialist autorizat al WRI, conferențiar universitar al Facultății de Matematică și Informatică a USM, actualmente șeful Departamentului de Informatică. Activitatea CWM este bazată, în mare parte, pe Sistemul Wolfram Mathematica. La crearea CWM, compania WRI a donat Universității de Stat gratuit licențe pentru o clasă de 20 de calculatoare pe un termen nelimitat. În anul 2018, toate licențele au fost reactualizate de către WRI. În plus, au mai fost donate încă 20 de licențe pentru alt produs-pilot al companiei – Wolfram SystemModeler, un soft folosit pentru modelarea sistemelor dinamice prin sisteme de ecuații diferențiale și ecuații în diferențe finite, produs completamente integrat, la moment, cu sistemul Wolfram Mathematica, chiar dacă ultimul este bazat pe limbajul Wolfram, iar primul este bazat pe limbajul de programarea Modelica.

Ce a reușit să realizeze CWM în decursul a circa un an și jumătate de activitate?

Chiar până la crearea CWM și lansarea activității centrului, pe data de 6 iunie 2016 a fost inițiată activitatea site-ului centrului, o platformă comodă pentru descrierea evenimentelor ce țin de activitatea CWM.

Au fost organizate cursuri pentru profesori, cercetători și studenți, de „Inițiere în Sistemul Mathematica și Limbajul Wolfram” (2016 – 2017). În anii 2017 și 2018 au fost petrecute Școlile de Iarnă Wolfram Moldova pentru profesori, cercetători și doctoranzi. Scopul școlilor constă în inițierea unor proiecte de cercetare și realizarea lor prin intermediul Tehnologiilor Wolfram. În cadrul școlilor se ține cursul „Sisteme Orientate pe Cercetare: Wolfram Mathematica”.

Cursul „Sisteme Orientate pe Cercetare: Wolfram Mathematica” se predă ultimii ani doctoranzilor de la specialitățile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie și Biologie. Esența cursului constă nu doar în obținerea abilităților necesare de folosire a sistemul Mathematica în cercetare, tehnoredactare și prezentarea rezultatelor, dar și în inițierea doctoranzilor în programarea multi-paradigmă în limbajul Wolfram, în aplicarea eficientă a motorului de generare a cunoștințelor WolframAlpha, precum și a altor tehnologii Wolfram.

Cursul „Sisteme de Algebră Computațională” se predă în decursul a mai mulți ani pentru studenții specialităților de informatică aplicată. În cadrul lui se obțin abilitățile necesare pentru folosirea sistemului Mathematica în procesul de studii la Facultatea de Matematică și Informatică atât la cursurile de matematică, cât și la cele de informatică. Anume în cadrul acestui curs se deschid pe larg oportunitățile de utilizare a Sistemului Mathematica în procesul de educație.

În anul 2018 a fost inițiat cursul de „Programare Funcțională” în baza limbajului Wolfram pentru studenții anului 2 de la specialitatea Informatică. Este un curs foarte important pentru studenți deschizător de noi orizonturi în conceptele de programare – programarea fără variabile, cicluri, instrucțiuni de ramificare etc., pe larg folosite în paradigmele tradiționale de programare.

Pe 9 iunie 2018 s-a desfășurat prima ediție a conferinței Moldova Wolfram Technology Conference 2018 (MWTC 2018)– un eveniment relativ redus care a cuprins circa 52 de persoane. Formatul conferinței este unul tradițional pentru asemenea tipuri de evenimente. În cadrul lor, în prima parte, dezvoltatorii, reprezentanți ai companiei WRI, prezintă ultimele realizări tehnologice ale WRI. În partea a doua, utilizatorii tehnologiilor Wolfram prezintă rezultatele lor. În decursul anilor WRI a delegat dezvoltatori ai săi la USM: Vitaliy Kaurov, Galina Mihalkina, Andrei Zelenița, Mikayel Egibyan. Sunt folosite pe larg și prezentările on-line. În cadrul primei ediții a conferinței date au vorbit: Galina Mihalkina, Mikayel Egibyan și Patrik Ekenberg. Din partea gazdelor au avut rapoarte profesorii: Valeriu Ungureanu și Tatiana Pașa, precum și studenții anului II la specialitatea Informatică: Artiom Cozlovici, Valentin Serebreanu, Nichita Boiarințev. Un discurs ce ține activitatea CECMI și a stării de lucruri în aplicarea Mathematica și GridMathematica în calcul paralel pe cluster l-a acut Boris Hâncu, iar Igor Cojocaru, directorul IDSI, în finalul conferinței a ținut să sublinieze importanța tehnologiilor informaționale în cercetarea științifică, prezentând un șir de produse autohtone. După ședința de deschidere a conferinței, oficialii invitați ai conferinței: Elena Belei, Vitalie Tarlev,, Mihaela Hunca, deputat în Parlamentul României, secretar al Comisiei pentru Educație, Cercetare, Tineret și Sport; Svetlana Cojocaru, directorul Institutului de Matematică, membru corespondent al AȘM:, au avut ocazia să viziteze centrele de excelență ale USM: CWM, CECMI, Incubatorul „Inventica USM”, Oficiul de Transfer Tehnologic, Oficiul pentru Educații cu Drone.

Se preconizează ca ediția următoare a MWTC să fie extinsă prin organizarea unui Hakhaton, care să înceapă în seara primei zile a conferinței și să continue pe parcursul întregii celei de-a doua zi.

Planurile de viitor ale CWM țin de implementarea tehnologiilor Wolfram în predare și cercetare nu doar la nivel universitar, dar și la nivel preuniversitar, în special în cadrul orelor de matematică, informatică și fizică, transformându-le, în cazul unui pedagog bine versat, într-un eveniment atractiv, cu însușire eficientă, efectivă și profundă a materiei.

Printre alte produse ale WRI pot fi menționate:

• SystemModeler, folosit pentru construirea modelelor matematice simulative, profund integrate cu sistemul Mathematica, în cadrul căruia ele pot fi cercetate;

• Workbench, folosit pentru crearea pachetelor și softurilor complexe în cadrul sistemului Mathematica,

• gridMathematica, orientată pe calcul paralel pe clustere și super computere,

• Finance Platform, orientată spre calcul complex financiar în baza masivelor largi de date din cadrul burselor de valori, băncilor și piețelor financiare,

• webMathematica, orientată spre crearea conținutului Web în baza unor calcule complexe,

• Wolfram Development Platform – platformă de calcul în cloud,

• Wolfram Programming Lab – realizare în cloud a sistemului Mathematica și Limbajului Wolfram,

• Wolfram Community – portalul utilizatorilor produselor companiei Wolfram Research, Inc., în cadrul căruia se desfășoară discuții pe cele mai variate teme ce țin de aplicațiile produselor Wolfram Research, Inc. începând de la domeniul educațional până la cele mai avansate subiecte științifice din toate domeniile de interes,

• Etc.

Wolfram Research, Inc. a oferit consultanța matematică necesară pentru popularul serial de televiziune CBS Numb3rs, care reflectă în stil artistic aspectele matematice ce țin de cercetarea infracțiunilor.

Centrul Wolfram Research Moldova își propune ca scop nu doar implementarea la USM a tehnologiilor informaționale de top în domeniile cercetărilor științifice, aplicațiilor și educației, ci și oferirea unui suport real în realizarea cercetărilor științifice și obținerea unor rezultate științifice de valoare.

În final, vom menționa că CWM este al treilea centru de acest tip pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, alături de cele din Universitatea Economică de Stat din Sankt-Petersburg și Universitatea de Stat din Minsk.

TIMPUL.MD