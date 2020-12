CEO-ul Pfizer nu se va vaccina anti covid: Am 59 de ani, sunt sănătos, nu lucrez în prima linie, deci genul meu nu e recomandat să se vaccineze acum

Dr. Eric Caumes directorul departamentului de boli infecțioase de la Spitalul Pitié-Salpêtrière din Paris, spunea despre acest vaccin că „Nu am văzut niciodată o frecvență atât de mare de efecte adverse pentru un vaccin”, după cum scria Le Parisien.

„Dar am luat o decizie că, dacă ar trebui să facem acest lucru, nu am face-o cu directorii noștri, așa că niciunul dintre directori sau membri ai consiliului nu se va băga în față”, a precizat Bourla.

„Având în vedere acest lucru, încerc să găsesc o modalitate prin care mă voi vaccina, în ciuda faptului că nu este momentul meu, doar pentru a demonstra încrederea pe care o am în companie”, a spus el.

Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) a autorizat vaccinul pentru utilizare de urgență pe 12 decembrie. Luni, Sandra Lindsay, asistentă medicală din New York, a devenit prima persoană din America care a primit vaccinul COVID-19.

„Am 59 de ani, am o stare de sănătate bună, nu lucrez pe prima linie, așa că tipul meu nu este recomandat să mă vaccinez acum”, a explicat el.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Conştientizând că urmează să facă un an în plus, alolingvii vor avea „un stimulent concret”…

De fiecare dată când pulsul are valori mai mari, oamenii se tem că au probleme de sănătate. Există, totuși, mai multe cauze care duc la creșterea pulsului, care nu înseamnă neapărat că trebuie să ne facem griji. Află ce înseamnă, de fapt, un puls normal la adulți...

Actualitate 15 Decembrie 2020, ora: 16:51

În 2005, la treisprezece ani dupa admiterea (1992) Republicii Moldova in Organizatia Natiunilor Unite (ONU), Adunarea Generala a organizatiei mondiale a proclamat Ziua internațională a solidarității care se marcheaza la 20 decembrie in fiecare an.