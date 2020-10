Cerem convocarea în plen a Parlamentului!

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Luna in Gemeni este in scadere si urmeaza sa faca sextil cu Marte retrograde. Exista ceva care te deranjeaza si nu iti da deloc pace. Ai incercat sa ignori, poate chiar ani, insa e tot acolo, facandu-te sa pierzi o cantitate uriasa de energie. Dar Marte este aici ca sa te ajute sa clarifici...

Să fie limpede: atacurile îndelungate au fost direcționate împotriva Parlamentului, ca singura instituție importantă, care ar mai fi putut menține cât de cât în limitele legii, abuzurile interminabile și crimele bandei electorale a lui Dodon. Reluarea ședințelor în plen a Parlamentului și corectarea de către deputați a interpretărilor abuzive pe care le face Comisia Electorală Centrală și Consiliul Audiovizualului sunt un imperativ. Noi, alegătorii, am votat programele deputaților moldoveni și nu scenariile generalului rus Vladimir Cernov și a echipei sale de securiști de a-l păstra pe măscăriciul lui Putin în funcția de președinte al R.Moldova.

Parlamentul a fost confiscat de un birou impostor pentru a nu împiedica implementarea scenariului elaborat pentru alegerile prezidențiale din R.Moldova de echipa de profesioniști a generalului Serviciului de Informații Externe Vladimir Cernov, chiar dacă el se ascunde în spatele funcției de director general al departamentului pentru relații interregionale și culturale cu țări străine în administrația Putin. Nici experimentatul expert-securist Igor Venedictovici Maslov, supervizorul moscovit pentru Tiraspol și Chișinău, nu poate fi scos din ecuația sofisticată de a asigura prin cumpărare și fraudă cam o sută de mii de voturi din cele 42 de secții destinate Transnistriei și 17 deschise în Federația Rusă. Nici acapararea definitivă de către socialiști a așa zisei Televiziuni Publice „Moldova 1„ nu poate fi trecută cu vederea, dacă ținem cont că peste jumătate din populația rurală nu are acces la alte surse de informare. Nici întreaga rețea de agenți de influență a Moscovei din holdingurile mass-media din R.Moldova, care s-au transformat într-un cor dodonist, nu este de neglijat într-o parodie de competiție.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)