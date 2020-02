Cererea mondială de petrol ar urma să scadă pentru prima dată după criza financiară din 2009, din cauza epidemiei cu coronavirus

Cererea mondială de petrol ar urma să scadă în primul trimestru al acestui an din cauza epidemiei de coronavirus din China, prima diminuare înregistrată după criza financiară globală din 2009, a anunţat joi Agenţia Internaţională a Energiei (IEA).

Noile estimări ale IEA arată că pieţele petroliere se confruntă cu un surplus semnificativ de ţiţei, în pofida ultimelor reduceri de producţie decise de Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi statele partenere.

Cotaţia barilului de petrol a coborât săptămâna trecută sub pragul de 50 de dolari, cel mai redus nivel din ultimul an, iar impactul epidemiei de coronavirus se va resimţit de-a lungul întregului an, susţine IEA.

"Consecinţele epidemiei de Covid-19 asupra cererii mondiale de petrol vor fi semnificative", subliniază IEA în raportul său lunar publicat joi și citat de Agerpres.

Pe ansamblul anului 2020, IEA şi-a revizuit cu aproximativ 30% estimările referitoare la creşterea cererii de petrol. Conform acestor prognoze, cererea de ţiţei se va majora cu 825.000 de barili pe zi în acest an, cea mai modestă creştere înregistrată după 2011. În plus, în primul trimestru al acestui an "cererea de petrol este aşteptată să înregistreze o contracţie de 435.000 de barili pe zi, prima scădere trimestrială din ultimul deceniu", susţine IEA.

Epidemia de coronavirus a impus închiderea firmelor şi introducerea în carantină a zeci de milioane de persoane în China, cel mai mare importator mondial de petrol. IEA subliniază că anul trecut China a fost responsabilă pentru aproximativ 75% din creşterea cererii mondial de petrol.

Epidemia din China a determinat Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol, Rusia şi alţi mari producători de petrol din afara organizaţiei să cadă de acord asupra reducerii producţiei cu 1,7 milioane de barili pe zi până la finele lunii martie. În plus, Arabia Saudită, cel mai mare exportator mondial de ţiţei, face presiuni pe lângă aliaţii să din OPEC precum şi pe lângă alţi mari producători de petrol din afara cartelului pentru organizarea unei reuniuni de urgenţă la care să fie decise noi reduceri, însă până acum Rusia s-a opus acestor iniţiative.

Agenţia Internaţională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973-1974 pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.

