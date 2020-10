CHAMPIONS LEAGUE / PSG a fost învinsă cu 2-1 de Manchester United în Liga Campionilor. VIDEO REZUMAT

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Orice poate fi victima unui vampir energetic. Exista oameni care te fac sa te simti anxios, suparat, sa intri in defesiva dupa ce te-ai intalnit cu ei. Astfel de persoane pot fi intalnite peste tot si pot juca roluri diferite. Poate fi verisorul enervant, un coleg care ii trateaza pe toti de sus,...

Venus face trigon cu Pluto si sentimentele tale sunt atat de intense incat cu greu le mai poti ignora. Este iubire? Este ura? Luna este in crestere si face sextil cu Soarele care se pregateste sa intre in Scorpion. Modeleaza-ti viitorul asa cum iti doresti!

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)