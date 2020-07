Chiar atât de periculos este soarele pe cât se zice?

Pe parcursul ultimilor ani auzim tot mai des de la medici şi cosmetologi despre impactul negativ pe care îl au razele directe ale soarelui asupra organismului uman.

Ca urmare, fiecare încearcă să se protejeze cum poate: cu ajutorul pălăriilor masive, ochelarilor negri şi cremelor cu factorul de protecţie nu mai mic de 30. Până şi pe buze se aplică ruj igienic care conţine filtru de protecţie.

Totuşi, în ultima vreme, chiar şi experţii confirmă că se cam exagerează cu protecţia împotriva razelor solare. Se pare că doctorii, prin recomandările lor în acest sens, au pus involuntar bazele unei noi epidemii - deficitul de vitamina D.



Deficit periculos

Puterea vindecătoare a soarelui

Elementul-lipsă

Cine face parte din grupul de risc?

De cât soare avem nevoie?

Planul de acţiune

Loading...

Medicii asociază nivelul scăzut de vitamina D cu apariţia unor boli serioase -de la insuficienţa cardiacă până la diabetul zaharat. Oare obiceiul de a ne feri de soare poate să ne joace festa? Se pare că da. Fiindcă majoritatea au deficit de vitamina D, iar iarna şi primăvara nivelul acestui element în sânge nu ajunge nici la limita inferioară a normalului. Mai ales că este esenţială pentru sănătate şi pentru prevenirea osteoporozei. Însă, conform ultimelor cercetări, se pare că situaţia este aceeaşi în mai multe ţări. Care este motivul?În comparaţie cu alte elemente benefice pentru sănătate, care nimeresc în organism prin produsele alimentare, nouăzeci de procente din cantitatea de vitamina D este produsă în urma interacţiunii razelor solare cu suprafaţa pielii. Din cauza mai multor motive noi nu primim o cantitate suficientă de „vitamina soarelui”. Petrecerea timpului în aer liber sub razele solare (ţinând cont totuşi de anumite măsuri de precauţie) este cel mai esenţial factor, deoarece în ultimul timp în societate se exagerează cu necesitatea de a ne proteja împotriva radiaţiei.Un alt motiv care provoacă deficitul de vitamina D constă în faptul că multe femei nu stau în aer liber. Majoritatea muncesc în birouri, se distrează mergând la film sau stând în cafenele, se odihnesc acasă, aşa că nu e de mirare că ele pur şi simplu nu au timp pentru plimbări.În plus, majoritatea oamenilor mănâncă prea puţin peşte, care e considerat o sursă excelentă de vitamina D.De exemplu, conform datelor cercetătorilor britanici, locuitorii Scoţiei şi Irlandei văd soarele nu mai des decât eschimoşii.Încă în anii ’20 ai secolului trecut, oamenii de ştiinţă au constatat că vitamina D joacă un rol primordial în consolidarea sistemului osos uman. Mai mult decât atât, ultimele rezultate au scos la iveală faptul că „vitamina soarelui” este prezentă în 38 de ţesuturi din corp. În plus, vitamina D e absolut necesară pentru funcţionarea perfectă a sistemului imunitar, a inimii şi a vaselor sangvine. Anume de această vitamină depinde puterea muşchilor şi dezvoltarea creierului. Un studiu efectuat în 2011 de medicii americani a arătat că vitamina D influenţează direct 229 de gene, iar insuficienţa sau lipsa sa poate provoca aşa boli ca scleroză multiplă sau diabet zaharat de tip I. Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Copenhaga au stabilit că vitamina D are un rol crucial în activizarea sistemului imunitar, declanşând aşa-numitele celule T care descoperă în organism şi ulterior distrug bacteriile şi virusurile care îl atacă.Se recomandă suplimente de vitamina D tuturor femeilor gravide, femeilor care alăptează, copiilor până la patru ani, persoanelor mai în vârstă de 64 de ani, precum şi persoanelor care au pielea mai închisă la culoare şi celor care petrec foarte puţin timp în aer liber.Oamenii cu piele închisă au nevoie de o doză cel puţin dublă de raze solare pentru ca să se producă o cantitate suficientă de vitamina D. Persoanele obeze la fel intră în cercul de risc, deoarece vitamina D face parte din grupul elementelor liposolubile şi nimerind în organism trece în celulele adipoase. Astfel, în sânge se eliberează o cantitate minimală.Medicii recomandă ca fiecare să petreacă zilnic la soare câteva minute în prima jumătate a zilei fără aplicarea oricărei creme de protecţie. Însă doza de vitamină produsă va fi diferită de la o persoană la alta în funcţie de greutatea corporală, vârstă, culoarea pielii, regiunea în care locuiţi, prezenţa norilor pe cer şi chiar vestimentaţia dvs. Producerea vitaminei D se opreşte în momentul în care pielea începe să se înroşească, deci arsurile trebuie evitate. Dacă aveţi piele mai închisă şi vă bronzaţi foarte rapid, atunci puteţi petrece mai mult timp la soare.În timp ce oamenii de ştiinţă polemizează pe baza avantajelor şi dezavantajelor influenţei soarelui asupra pielii, ce să facem noi? În primul rând, ar trebui să daţi un test de sânge. În al doilea rând, ţineţi cont de faptul că vitamina D se conţine în peştele gras, gălbenuşul de ou etc.Cu toate acestea, împreună cu produsele alimentare în organism ajunge o doză minimă de vitamină şi dacă nu locuiţi la sud ar fi indicat să luaţi nişte suplimente nutritive.

Elena Sărăteanu



Timpul Suplimentul Femeia