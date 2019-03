Chiftele de post / Cele mai nesănătoase alimente de post

Nu putem renunta la chiftelute nici pe perioada postului, insa cum le pregatim daca nu sunt din carne? Iata doua retete de chiftele de post.



Chiftelele se pot gati in o multitudine de feluri si nu ai nevoie neaparat de carne pentru asta. Vezi mai jos doua retete delicioase!

Chiftele de post din legume



Ingredientele necesare:

2 cartofi mari (sau 3 medii);

4 cepe micute;

o capatana de usturoi;

300 grame de ciuperci proaspete;

2 linguri de faina;

oregano si piper;

o legatura de marar;

o legatura de patrunjel.

Cum se prepara:

Da cartofii pe razatoare si toaca ceapa marunt. Piseaza usturoiul si toaca apoi ciupercile, amestecate cu patrunjel si marar.Amesteca toate ingredientele cu oregano si piper si adauga cele doua linguri de faina pana se leaga compozitia.Daca ti se lipesc de maini, mai pune putina faina cand faci bulgarasii de chiftele sau adauga apa ca sa nu ti se prinda.Pune-le la prajit in ulei incins si prajeste-le pe ambele parti.

Chiftele de post din morcovi si cartofi

Ingredientele necesare:

5 cartofi fierti in coaja;

2 morcovi fierti;

3 catei de usturoi

ulei de floarea soarelui;

marar, sare si piper dupa gust;

faina alba

Cum se prepara:

Fierbe cartofii si morcovii si apoi curata-i pe primii de coaja. Piseaza-i si adauga apoi usturoiul pisat, mararul si celelalte condimente, dupa gust. Leaga apoi compozitia cu faina de grau sau paine inmuiata. Modeleaza bilutele si mai da-le o data prin faina. Prajeste-le in ulei incins.

Pofta buna!

Ai pofta de o mancarica delicioasa, insa vrei sa eviti consumul de carne pentru a respecta oranduiala din post? Iata o reteta de musaca de cartofi de post.



Pentru reteta de musaca de cartofi de post iti trebuie aproximativ o ora din timpul tau. In prima jumatate de ora vei pregati ingredientele, iar in urmatoarea vei lasa cartofii la coacere.

Ingrediente musaca de cartofi de post

3 morcovi potriviti;

o ceapa medie;

un kilogram de cartofi;

un catel de usturoi;

2 linguri cu varf de pesmet;

o jumatate de lingura de faina;

3 linguri de ulei de masline;

200 ml. de apa;

sare si piper

Mod de preparare: reteta de musaca de cartofi de post

1. Aprinde cuptorul la 190 de grade Celsius. Spala morcovii si da-i pe razatoarea mare.

2. Toaca ceapa marunt si pune-o la calit impreuna cu morcovii. Adauga ceapa si morcovii in tigaia incinsa cu ulei de masline. Caleste-i in jur de 5 minute.

3. Curata cartofii si taie-i in felii subtiri. Aseaza un prim strat de cartofi in tava. Poti unge tava cu faina si pesmet pentru consistenta si savoare.

4. Condimenteaza cartofii cu sare si piper. La legumele calite poti adauga, daca iti place, ciuperci sau gogosari.

5. Amesteca legumele calite cu pesmet (pesmetul te va face sa uiti de carne, iar gustul este unul delicios).

6. Pune legumele peste primul strat de cartofi, iar apoi adauga al doilea strat.

7. Amesteca usturoiul zdrobit intr-o lingura de ulei si caleste-l un minut. Adauga o jumatate de lingura de faina si continua sa invarti pana se stinge apa adaugata in craticioara.

8. Toarna compozitia de usturoi peste musacaua din tava. Lasa musacaua la cuptor preincins la 190 de grade timp de 25 de minute. Pentru a verifica daca reteta s-a facut, infige o furculita in cartofi ca sa vezi daca poate strapunge musacaua.

9. Aspectul mancarii trebuie sa fie unul rumenit frumos deasupra. Se serveste fierbinte.

Pofta buna!

BONUS: Cele mai nesanatoase alimente de post



Postul Pastelui este cel mai greu de tinut intrucat este cel mai lung din an. In aceasta perioada nu se consuma alimente de provenienta animala.

Cei care tin post trebuie sa stie ca mancarea care inlocuieste carnea, ouale sau laptele nu este intotdeauna sanatoasa, mai ales daca vorbim de alimentele modificate genetic. Nici asa-zisele produse de post din comert nu sunt recomandate de medicii nutritionisti.

Cele mai nesanatoase alimente de post

Oamenii aleg sa consume produse procesate pentru a se hrani precum covrigii, foietajele de post sau painea. Medicul Simona Carniciu sustine ca printre cele mai periculoase alimente de post se numara crenvurstii vegetali, pateul vegetali si salamul de soia.

Pe cat sunt de satioase, pe atat sunt de nesanatoase. Motivul pentru care aceste alimente nu sunt bune pentru organism il reprezinta compozitia acestora. Chimicalele introduse in aceste produse consumate mai ales in timpul postului nu fac decat sa mentina culoarea si aroma produsului, fara a adauga valori nutritive.

„Inserandu-se diverse gene care probabil sunt straine, sunt sintetizate in noi. In organismul nostru pot aparea lucruri nedorite, pot aparea diverse boli, chiar boli cronice – diabet pana la cancer”, a declarat dr. Carniciu pentru Digi 24.

Nici soia nu este cea mai de „Doamne-Ajuta” alegere. „Soia este un aliment foarte bun daca este organic. Trebuie sa le evităm pe cele care sunt modificate genetic. In general orice aliment modificat genetic nu este chiar benefic pentru organism, pentru ca trebuie sa retinem ca ADN-ul nostru se modifica pe parcusul vietii in functie de ceea ce mancam. De aceea este vorba clasica: ceea ce mancam, aia suntem”, a mai declarat medicul.

Medicii recomanda putina miscare dupa fiecare masa. Alimentele ideale in timpul postului sunt fructele si legumele si retetele facute in casa cu acestea.