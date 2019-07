Christophe Dridi, director general Dacia: România va avea o producţie auto de 650.000 de maşini după 2020. Industria auto este o „bijuterie“ pentru economie

Sunt semne mult mai clare ale unei recesiuni tehnice în Germania. Una care va lega cu scăderi consecutive trimestrele II şi III. Industria manufacturieră germană are în iulie cea mai slabă evoluţie din ultimii şapte ani.

O româncă de 28 de ani a fost arestată pe aeroportul din Frankfurt, la coborârea din avionul cu care se întorcea din ţară, împreună cu fiica ei de un an.

Premierul britanic Theresa May a ajuns miercuri după-amiază la Palatul Buckingham din Londra pentru a-şi prezenta demisia reginei Elisabeta a II-a. După această întrevedere, Boris Johnson, ales marţi în fruntea guvernului conservator, va fi la rândul său primit de...

Numărul tichetelor programului Rabla clasic a crescut treptat în ultimii ani, de la 28.000 de tichete în 2017 la 50.000 în 2018. În acest an au fost anunţate din februarie o primă tranşă de 35.000 de tichete, iar o a doua tranşă este aşteptată în august-septembrie.

„Vânzarea locală a unui automobil produs în România aduce economiei în medie 3.700 de euro, sub formă de taxe şi impozite, indiferent că este produs de Dacia la Mioveni sau de Ford la Craiova, potrivit calculelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). De asemenea, pro­duc­ţia aduce locuri de muncă. În acest timp, im­portul de maşini rulate nu numai că nu aduce aceşti bani, dar aduce un risc pe şosele, po­luare mai mare, şi costuri mai mari de me­diu. Piaţa locală se confuntă cu un asediu al rable­lor, cu 73% dintre maşini fiind sub Euro 4, iar pes­te 80% au peste opt ani“, a spus Christophe Dridi, cel care conduce Group Renault România.

Christophe Dridi, directorul ge­ne­ral al Automobile Dacia, spu­ne că programul Rabla din acest an trebuie suplimentat pentru a ajunge la un total de 65.000 – 70.000 de tichete, având în vedere cererea din piaţă şi impactul asupra economiei. Dridi cere practic dublarea programului Rabla, care are alocate în prezent 35.000 de tichete.

Dacia şi Ford, cei doi mari constructori de automobile din România vor ajunge la o producţie de 650.000 de maşini după 2020, dar industria auto are nevoie de sprijin pentru a continua să de dezvolte.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)