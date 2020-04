CIFRELE DEZASTRULUI regimului DODON / 27% din toate persoanele infectate din R. Moldova sunt CADRE MEDICALE

Și o asistentă medicală de la Institutul Oncologic spunea, sub protecția anonimatului, pentru portalul Anticoruptie.md că majoritatea personalului medical din secția în care lucrează ar fi fost sau ar fi și în prezent infectat cu coronavirusul de tip nou, dar continuă să lucreze. „ Noi, toți, am trecut sau trecem prin asta. Unii ne-am îmbolnăvit încă de prin februarie, când am avut pacienți care au venit din Italia. Am cerut să fim testați, dar superiorii nu îndrăznesc să intervină mai sus pentru asta. Cred că se tem că nu vor avea cu cine să lucreze sau li se interzice să facă asta”, preciza asistenta medicală.

