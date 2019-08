CIFRELE NU MINT / Moldova exportă vin de 100 de milioane de euro, România pantofi de 1 miliard

La doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a spus duminică că are îndoieli legate de războiul comercial pe care SUA îl poartă cu China, Casa Albă a insistat să explice comentariul liderului, deoarece acesta a fost "interpretate greșit", scrie...

Vizita de săptămâna viitoare a consilierului președintelui SUA pentru securitate națională, John Bolton, nu este deloc întâmplătoare, consideră editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru. Aceasta are loc în contextul întăririi influenței ruse...

Deşi este la putere de mai puţin de trei luni, actualul Guvern a comis deja mai multe greşeli şi a dovedit că are mai multe lacune care ar putea să-l coste scump în viitor. Aceste greşeli şi lacune se regăsesc într-un clasament convenţional elaborat de portalul TRIBUNA.

Odă limbii române din partea formaţiei Subcarpaţi şi a Surorilor Osoianu. Melodia "Limba Română" are şi un videoclip, care a fost lansat şi pe youtube. Producţia muzicală este însoţită şi de următorul mesaj: "Dăm cu pace pentru suflarea comună. Dragoste pentru toţi...

La sfîrşitul clasei întâi, am anunţat-o pe mama că voi lua premiul întâi, sa-mi facă neapărat o coroniţă . Mama a râs ca–ntotdeauna. ,,De unde să iei tu premiul întâi? Fugi de-aici, poate dă Dumnezeu să treci măcar clasa, să...

Piaţa locală este cunoscută la nivel mondial ca fiind unul dintre cei mai importanţi producători de pantofi, alături de state asiatice precum China sau Vietnam, care însă sunt cunoscute pentru preţurile mici. De altfel, din China exportăm peste 40% din încălţăminte la un preţ mediu de sub 3 dolari.

Încălţările „made in Romania“ iau în special drumul Occidentului, pe când consumatorii locali cumpără în special pantofi produşi în Polonia şi China.România a exportat în 2018 pantofi în valoare de aproape 1,1 mld. dolari, un nivel relativ constant. Pe de altă parte, importurile s-au apropiat de 700 mil. dolari după un avans de aproape 16% în 2018 versus anul anterior, arată datele companiei de cercetare de piaţă World Footwear. Astfel, deşi importurile au o evoluţie mult mai accelerată decât exporturile, piaţa de încălţăminte rămâne încă una dintre puţinele industrii care creează valoare adăugată şi rămân pe surplus.

