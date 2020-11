CIFRELE NU MINT! Peste 50% din prunele exportate din R. Moldova au ajuns în UNIUNEA EUROPEANĂ

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

„Pentru sezonul următor ne așteptăm din nou la un număr mai mare de producători care solicită certificarea GLOBALG.A.P. și GRASP. De asemenea, pentru a fi competitivi, producătorii optează pentru diferite metode de ambalare și sunt extrem de atenți cu tehnologiile de producție aplicate pentru a asigura calitatea fructelor, menținând reziduurile cât mai scăzute posibil”, afirmă Fală. În prezent suprafața livezilor de prune constituie 22 de mii de hectare, cu o producție medie anuală de aproximativ 100 de mii de tone. Excepție făcând acest an, când seceta a înjumătățit, practic, recolta pe țară. Prunele moldovenești sunt disponibile spre vânzare din iulie și până în luna noiembrie. Deși Moldova produce o mulțime de soiuri prune, Stanley este în topul celor mai solicitate soiuri la export.

„Exportatorii moldoveni de prune au câștigat încrederea cumpărătorilor europeni, în special, prin calitatea și siguranța fructelor. În general, și testele de laborator demonstrează rezultate foarte bune, indicii diferitor reziduuri fiind sub limitele maxime admisibile. Fiecare experiență pozitivă de acest gen este în favoarea producătorilor noștri, așa încât cumpărătorii sunt gata să ofere prețuri mai bune decât anul trecut”, zice Iurie Fală. Potrivit Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, numărul agricultorilor care vor să ajungă cu prune pe piața UE este în creștere.

Prețurile oferite, în acest an, de cumpărătorii din UE pentru fructele moldovenești au fost mai mari, în unele cazuri, atât comparativ cu piața locală, cât și cu cele din piețele tradiționale.

”Producătorii moldoveni au reușit să se conformeze cerințelor din diferite piețe, printre acestea Italia, Franța, Croația, Polonia, Germania, Austria, România și Federația Rusă. Deși este un an dificil, cantitatea de prune exportată până acum este cu aproximativ o mie de tone mai mică decât cea exportată în 2019, când am vândut 44 de mii de tone de prune “, spune Iurie Fală, directorul executiv al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova Fruct”.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

