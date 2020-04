Cinci angajaţi ai producătorului de vinuri Purcari au fost testaţi pozitiv cu coronavirus şi spitalizaţi. Toate platformele de producere ale companiei se închid până pe 4 mai

Compania are o capitalizare de 392 milioane lei şi a avut în anul 2019 venituri de 199,1 milioane lei, la un profit net de 40,46 milioane lei.

De la începutul pandemiei, la toate punctele de lucru ale companiei au fost implementate măsuri stricte de protecţie, inclusiv: măsurarea febrei înaintea de începerea muncii, echipament de protecţie pentru toţi angajaţii de producere, disponibilitate largă a dezinfectanţilor de mâini la toate punctele de lucru, trecerea peste covoraşe cu soluţie de clor pentru curăţirea încălţămintei înainte de începutul schimbului de muncă, reguli de distanţare fizică şi socială între angajaţii la vinării, instructarea regulată a angajaţilor privind aspectele de sănătate şi protecţie etc., precizează societatea.

Stoparea activităţii a fost una planificată, fiind o acţiune întreprinsă în fiecare an imediat după Paşti considerând numărul mare de zile libere legale din această perioadă în Moldova (20 aprilie, 27 aprilie şi 1 mai), spun reprezentanţii Purcari.

Vinăria Bostavan este unul dintre liderii industriei viti-vinicole şi unul dintre cei mai cunoscuţi exportatori din Republica Moldova. Bostavan are pieţe de desfacere în peste 25 de ţări precum România, Polonia, Cehia, Ucraina, Rusia, Statele Unite, China, Coreea, Japonia şi altele, fiind lider de export în Europa Centrală şi de Est.

Subsidiara este una dintre cele patru platforme de producere ale companiei, contribuind la circa 28% din veniturile companiei în 2019, fiind specializată pe segmentul econom plus.

