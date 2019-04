Cine are dreptul să fie discriminat?

De ce ei trebuie să demonstreze nivelul cunoașterii limbii de stat când candidații pentru parlamentul acestei țări nu o cunosc? Ce face în acest caz Consiliul de prevenire și eliminare a discriminării? Și nu vorbim de o „discriminare”, făcută de un jurnalist care are voie să scrie „un preot ortodox a făcut așa ceva” sau că „rușii au amenințat cu”, dar nu are voie să spună „un găgăuz”. Nu știu dacă, în acest caz, avem voie să spunem „un moldovean”. Mă voi documenta. Dar, cum spuneam, nu e vorba de un jurnalist aici, ci e vorba de o discriminare la nivel de stat, pentru că ai voie să reprezinți țara în parlament fără să cunoști limba de stat, dar nu ai voie să trăiești în Moldova cu soțul sau soția, dacă nu înveți limba. Poftim, dacă vreți discuții despre discriminare. Sau în această țară doar oamenii cu cetățenie sunt egali?

Ei, dragilor, hai să vă spun eu acum ce înseamnă discriminarea. Dați-mi voie să întreb: de ce am fost eu silită anul trecut, în octombrie, să dau examen de cunoaștere a limbii române, ca să am dreptul să locuiesc în această țară? Lăsăm de-o parte faptul că statul a cerut un examen de română unui român. Acum vorbesc în numele colegilor mei de examen: al ucrainenilor, coreenilor și rușilor, prezenți la acel examen.

Dar haideți să vedem cum a scăpat Valeri Klimenko, candidatul Partidului „ȘOR” și președintele de onoare al formațiunii respective, de amendă pentru depășirea limitei de viteză. Hotărârea judecătorească a fost pronunțată zilele trecute și sună în felul următor: „Ţinând cont de faptul că Klimenko Valerii este vorbitor de limbă rusă şi nu cunoaşte limba de stat, or acesta a solicitat ca actul întocmit să-i fie tradus în limba rusă, era necesară participarea unui interpret, care i-ar fi adus la cunoştinţă circumstanţele de drept şi de fapt indicate în procesul-verbal cu privire la contravenţie, precum şi i-ar explica în limba pe care o cunoaşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de cod”.

Actualitate 17 Aprilie 2019, ora: 00:25

