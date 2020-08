Cine este Igor Greciuşkin, omul de afaceri care a trimis nava cu nitrat de amoniu la Beirut

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Mercur face trigon cu Chiron in Berbec, aducand putere vindecatoare cuvintelor. Fa pe cineva sa se simta ascultat si inteles. Vorbeste din adevarul sufletului si ajuta la vindecarea ranilor. Totul se va petrece natural, fara emfort, fara batai de cap. Luna in Berbec face si ea conjunctie cu...

Horoscop 8 August 2020, ora: 09:05

Ultimele zile au fost marcate de evenimente astrale importante. Mercur a intrat in Leu, Venus a intrat in Rac. Si nici ziua de azi nu este una obisnuita. Azi se deschide Portalul Leului, poarta care face legatura intre lumea fizica si lumea spirituala. In plus, Luna este in Berbec si este...